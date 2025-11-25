« Sale con », le craquage de Mbappé avec le Real

Kylian Mbappé a-t-il perdu ses nerfs à la fin du match face à Elche du week-end dernier. La télévision espagnole estime que c'est bien le cas.

Deux matchs nuls en deux matchs, le Real Madrid a déjà gâché son avance en tête du classement sur le FC Barcelone. Le dernier nul à Elche (2-2) a beaucoup agacé Kylian Mbappé, qui ne marque plus et ne cadre plus de tirs sur ses derniers matchs. Rien de bien alarmant pour un joueur déjà très en jambes avec les Bleus contre l’Ukraine, avant de déclarer forfait pour le match suivant en Azerbaïdjan. Mais face à Elche, l’attaquant français s’est agacé à plusieurs reprises, notamment des gains de temps répétés par l’équipe adverse, au point d’être souvent à la limite.

Et à la fin du match, Kylian Mbappé serait allé trop loin selon DAZN et Movistar+, qui diffusent les rencontres de Liga cette saison. Vexé de voir l’arbitre ne pas rajouter du temps supplémentaire au temps additionnel, Kylian Mbappé a vertement demandé des explications au trio arbitral, récoltant un carton jaune. L’assistant est venu lui dire de rester calme pour pas que ça n’aille plus loin, et Mbappé s’est éloigné en s’agaçant et en lâchant un « sale con » dans sa langue natale, selon DAZN.

Des soupçons d’un dérapage assez grave qui n’ont pour le moment pas fait l’objet d’une communication de la commission de discipline en Espagne. Est-ce que cela restera comme des mots d’énervement face à un match au scénario contraire ? L’avenir le dira rapidement mais Kylian Mbappé était d’une humeur massacrante après ce nul contre Elche, puisqu’il a ensuite refusé de serrer la main et d’échanger son maillot avec certains de ses adversaires.

Un visage rarement vu chez Kylian Mbappé, qui sent aussi que la nervosité monte au Real Madrid, où Xabi Alonso est, malgré les résultats corrects, pointé du doigt dans le vestiaire pour son côté clivant et ses choix contestés.