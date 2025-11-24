Le Real fixe déjà un ultimatum à Xabi Alonso

Le Real Madrid n'a pu faire mieux que match nul face à Elche ce dimanche soir en Liga. Xabi Alonso se retrouve désormais menacé par son président, Florentino Pérez.

Le Real Madrid n'y arrive plus et la situation se complique pour Xabi Alonso. Ce dimanche soir à Elche, le collectif madrilène a une nouvelle fois été mis en difficulté. Si la Casa Blanca est parvenue à décrocher le point du match nul, l'entraîneur du Real Madrid est désormais en danger. La presse espagnole croit savoir que le vestiaire merengue ne comprendrait plus les choix tactiques de l'ancien milieu de terrain. L'institution madrilène est en danger et Florentino Pérez a apparemment décidé de taper du poing sur la table.

Xabi Alonso, bientôt la fin au Real Madrid ?

D'après les informations de Fichajes, les récents résultats du Real Madrid ne passent pas au plus haut sommet du club. Les Espagnols ne jouent pas les premiers rôles en Ligue des champions et ont vu leur avance en Liga fondre. Florentino Pérez a lancé un ultimatum à Xabi Alonso. L'avenir du technicien espagnol se jouera dans les prochains jours. Cela veut dire que le Real Madrid jouera avec une pression toute particulière face à l'Olympiakos mercredi en Ligue des champions puis Girona quelques jours plus tard en Liga. De nouveaux faux pas pour la Casa Blanca ne seront pas bien perçus, avec un changement possible d'entraineur lors du prochain marché des transferts hivernal.

Real Madrid La Liga # 1 N N D V V La Liga Matchs 13 V Victoire 10 M Match nul 2 D Défaite 1 Buts Marqués 28 Buts Encaissés 12 Matchs Récents Tout afficher 23 novembre 2025 à 21:00 La Liga Elche 2 — 2 Match terminé Real Madrid 09 novembre 2025 à 16:15 La Liga Rayo Vallecano 0 — 0 Match terminé Real Madrid Meilleurs Joueurs Tout afficher 10 . K. Mbappé FRA • Âge 26 • Attaquant Matchs 13 Buts 13 Passes décisives 3 Jaune 3 Rouge 0 Jaune Rouge 0 7 . V. Júnior BRA • Âge 25 • Attaquant Matchs 13 Buts 5 Passes décisives 4 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

On n'en est pas encore là mais Xabi Alonso sait ce qu'il y a en jeu. Le Real Madrid ne convainc pas grand-monde malgré des arrivées notables ces derniers mois. Xabi Alonso, qui est arrivé avec un nouveau statut, se heurte notamment à la gestion d'un vestiaire rempli d'egos. Reste à savoir désormais si les leaders du Real Madrid seront derrière leur entraineur ou non lors des prochaines sorties.