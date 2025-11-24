ICONSPORT_272869_0064
Xabi Alonso

Le Real fixe déjà un ultimatum à Xabi Alonso

Liga24 nov. , 20:30
parHadrien Rivayrand
0
Le Real Madrid n'a pu faire mieux que match nul face à Elche ce dimanche soir en Liga. Xabi Alonso se retrouve désormais menacé par son président, Florentino Pérez.
Le Real Madrid n'y arrive plus et la situation se complique pour Xabi Alonso. Ce dimanche soir à Elche, le collectif madrilène a une nouvelle fois été mis en difficulté. Si la Casa Blanca est parvenue à décrocher le point du match nul, l'entraîneur du Real Madrid est désormais en danger. La presse espagnole croit savoir que le vestiaire merengue ne comprendrait plus les choix tactiques de l'ancien milieu de terrain. L'institution madrilène est en danger et Florentino Pérez a apparemment décidé de taper du poing sur la table.

Xabi Alonso, bientôt la fin au Real Madrid ? 

D'après les informations de Fichajes, les récents résultats du Real Madrid ne passent pas au plus haut sommet du club. Les Espagnols ne jouent pas les premiers rôles en Ligue des champions et ont vu leur avance en Liga fondre. Florentino Pérez a lancé un ultimatum à Xabi Alonso. L'avenir du technicien espagnol se jouera dans les prochains jours. Cela veut dire que le Real Madrid jouera avec une pression toute particulière face à l'Olympiakos mercredi en Ligue des champions puis Girona quelques jours plus tard en Liga. De nouveaux faux pas pour la Casa Blanca ne seront pas bien perçus, avec un changement possible d'entraineur lors du prochain marché des transferts hivernal.
Real Madrid

Real Madrid

La Liga #1
N
N
D
V
V
La Liga
La Liga
Matchs13
V
Victoire10
M
Match nul2
D
Défaite1
Buts Marqués28
Buts Encaissés12

Matchs Récents

Tout afficher
23 novembre 2025 à 21:00
La Liga
ElcheElche
2
2
Match terminé
Real MadridReal Madrid
09 novembre 2025 à 16:15
La Liga
Rayo VallecanoRayo Vallecano
0
0
Match terminé
Real MadridReal Madrid

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
K. Mbappé
10.

K. Mbappé

FRAFRA Âge 26 Attaquant
Matchs13
Buts13
Passes décisives3
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
V. Júnior
7.

V. Júnior

BRABRA Âge 25 Attaquant
Matchs13
Buts5
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
On n'en est pas encore là mais Xabi Alonso sait ce qu'il y a en jeu. Le Real Madrid ne convainc pas grand-monde malgré des arrivées notables ces derniers mois. Xabi Alonso, qui est arrivé avec un nouveau statut, se heurte notamment à la gestion d'un vestiaire rempli d'egos. Reste à savoir désormais si les leaders du Real Madrid seront derrière leur entraineur ou non lors des prochaines sorties.
0
