DNCG : Un premier club passe et connait son verdict

Ce jeudi 28 mai en début de soirée, la DNCG a rendu ses premiers verdicts aux différents clubs de Ligue 1 et Ligue 2 qui ont passé leur audience. Angers passera un été tranquille.

Le SCO d'Angers peut souffler, la DNCG ne lui fera rien cet été. Le club angevin a été reçu ce jeudi par la DNCG afin de réaliser son audience de fin de saison et l'issue est plus que positive. Le gendarme financier du football français n'a retenu aucune mesure à son encontre. Une bonne nouvelle pour le pensionnaire du stade Raymond-Kopa qui aborde la saison à venir avec les mains libres et sans crainte d'un été tumultueux.

Même son de cloche pour plusieurs clubs de Ligue 2 puisque Guingamp, Metz, Montpellier et Pau n'ont reçu aucune sanction de la part de la DNCG. A l'inverse, Dunkerque a reçu « un sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club » par l'instance.