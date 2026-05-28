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Angers SCO

DNCG : Un premier club passe et connait son verdict

Ligue 128 mai , 18:11
parQuentin Mallet
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Ce jeudi 28 mai en début de soirée, la DNCG a rendu ses premiers verdicts aux différents clubs de Ligue 1 et Ligue 2 qui ont passé leur audience. Angers passera un été tranquille.
Le SCO d'Angers peut souffler, la DNCG ne lui fera rien cet été. Le club angevin a été reçu ce jeudi par la DNCG afin de réaliser son audience de fin de saison et l'issue est plus que positive. Le gendarme financier du football français n'a retenu aucune mesure à son encontre. Une bonne nouvelle pour le pensionnaire du stade Raymond-Kopa qui aborde la saison à venir avec les mains libres et sans crainte d'un été tumultueux.
Même son de cloche pour plusieurs clubs de Ligue 2 puisque Guingamp, Metz, Montpellier et Pau n'ont reçu aucune sanction de la part de la DNCG. A l'inverse, Dunkerque a reçu « un sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club » par l'instance.
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Lyon a pas encore empocher 40 M de la C1 puisque ils sont pas encore en C1

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Au contraire greewood il veux rester il a même dit lui même, maintenant tout dépend des mc court se qu'il veut en faire

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Tout dépend si y est une offre qui tombe

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tiens le trou du cul de lionceaux et encore la

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Mais cest justement ca le gros problème et qui en fait un maillot dégueulasse, ces couleurs de Toulon .. De toute manière chaque année cest pareil je vomi les maillot qui ne sont pas bleu et blanc , mais le problème la cest que cest le maillot principal

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