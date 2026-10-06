Portugal : Cristiano Ronaldo exige le renvoi de Jorge Jesus

Portugal : Cristiano Ronaldo exige le renvoi de Jorge Jesus

Foot Europeen
parCorentin Facy
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Cristiano Ronaldo est prêt à revenir en sélection portugaise à l’avenir mais la star d’Al-Nassr a fixé sa condition : le départ de l’actuel sélectionneur Jorge Jesus, l’homme qui a osé le laisser sur le banc.
Le football portugais vit une crise majeure depuis une semaine maintenant avec le départ de Cristiano Ronaldo au lendemain d’une victoire en Norvège, match durant lequel la star d’Al-Nassr s’est échauffée trente minutes… sans jamais entrer en jeu. La trêve internationale a été très positive pour l’équipe du Portugal avec quatre victoires en quatre matchs mais le dossier CR7 a évidemment tout parasité, et ce n’est pas fini.
La question que tout le monde se pose au Portugal et bien au-delà est de savoir si Cristiano Ronaldo portera de nouveau le maillot de la sélection à l’avenir ou si le Portugal-Pays de Galles du 24 septembre dernier était le dernier match disputé par la légende de 41 ans avec son pays. Selon les indiscrétions obtenues par CNN Portugal, Cristiano Ronaldo a ouvert la porte à un retour avec le Portugal à l’occasion de la prochaine trêve internationale… à une (énorme) condition.
L’ancien joueur de Manchester United ou encore de la Juventus Turin et du Real Madrid exige le départ de Jorge Jesus. « Il est extrêmement mécontent de la manière dont toute cette affaire a été gérée. Il a été particulièrement indigné par le contenu des déclarations faites par Jorge Jesus. Il a cessé de croire et de faire confiance aux contradictions entre le désir exprimé de faire revenir Cristiano Ronaldo, afin qu'il puisse encore participer à la Ligue des nations, et en même temps dire et souligner pleinement que 'personne ne doit s'excuser, je ne suis pas là pour demander des excuses, c'est moi qui fais la sélection de l'équipe ' - et donc un exercice d’autorité » a lancé le journaliste Rui Santos.

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Reste que du côté de la fédération portugaise, il est quasiment impossible de se séparer de Jorge Jesus après les débuts parfaits de l’ex-entraîneur d’Al-Nassr, avec quatre victoires en quatre matchs de Ligue des Nations et des progrès déjà visibles dans le jeu. Autrement dit, le dossier Cristiano Ronaldo est loin d’être clos et devrait encore agiter la presse et la fédération portugaise dans les mois à venir.
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