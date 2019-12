WTF : Un Oscar après le Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo se lance

Dans : Serie A.

Que faire après sa carrière ? Si beaucoup de footballeurs se posent la question au moment de prendre leur retraite sportive, Cristiano Ronaldo a lui déjà trouvé. Le Portugais se verrait bien faire un tour du côté d'Hollywood.

Passer d'acteur principal du football à acteur d'Hollywood, il n'y a qu'un pas. C'est en tout cas le défi que s'est fixé Cristiano Ronaldo pour son après carrière. Présent à la 14e édition des Conférences Internationales organisées par le Sports Council de Dubaï, le buteur de la Juventus s'est exprimé sur divers sujets, dont la suite de sa carrière. Ce n'est pas un secret, âgé de 34 ans, le Portugais est plus proche de la retraire sportive que du début de sa carrière. Et même s'il continue de marquer toutes les semaines en Serie A, le multiple Ballon d'Or prépare déjà sa reconversion, comme il l'a expliqué durant son voyage à Dubaï.

« Je me prépare pour une nouvelle vie dans laquelle je veux participer à de nouvelles choses: améliorer mon anglais, faire un film à Hollywood... Et pour cela, il faut sortir de sa zone de confort, en savoir plus et me mettre au défi, quelque chose que j'aime. Et bien sûr, entourez-vous de gens intelligents », a expliqué l'attaquant, qui pourrait tenter de devenir le premier homme à remporté un Ballon d'Or ... et un Oscar !