Rabiot se moque de la Juve, les supporters l'ont mauvaise

Par Eric Bethsy

Longtemps décevant sous le maillot de la Juventus Turin, Adrien Rabiot répond enfin aux attentes cette saison. Mais la Vieille Dame risque de ne pas profiter de sa forme bien longtemps puisque le Français envisage de partir libre l’été prochain. De quoi agacer les supporters turinois.

Sans démériter face au Maroc (2-0) mercredi, Youssouf Fofana n’est pas parvenu à faire oublier l’absence d’Adrien Rabiot. Le milieu de la Juventus Turin, malade, ne figurait pas sur la feuille de match et son abattage a manqué sur le côté gauche. C’est dire la dimension prise par le Bianconero en équipe de France. En réalité, Adrien Rabiot poursuit sur la lancée de son début de saison. Le Français répond enfin aux attentes de la Vieille Dame.

Rabiot enfin au niveau mais...

Un timing défavorable à la Juventus Turin puisque l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a publiquement évoqué un possible départ libre l'été prochain. D'après le journaliste Valentin Pauluzzi, cette situation agace le public turinois. « Le sentiment est un peu ambivalent chez les supporters de la Juve parce que ça fait trois saisons et demie qu'il est à Turin, son expérience est globalement mitigée, a commenté le correspondant d’Europe 1. Il y a une montée en puissance cette saison avec la Coupe du monde en vue, on a vu un Rabiot plus sûr de lui, plus confiant et avec plus d'assurance. »

« On a tous remarqué ses prestations avec l'équipe de France où il est clairement indispensable. Mais il y a eu une conférence de presse où il a abordé son avenir et en gros il a dit qu'il était prêt à découvrir un autre championnat, a rappelé le spécialiste du foot italien. Les supporters de la Juve se disent : "bon il est bien gentil Rabiot, maintenant qu'il est devenu le Rabiot qu'on attend depuis trois ans, il va s'en aller..." C'est un peu dommage. » Du côté des dirigeants, la frustration doit être encore plus grande.