Ita : 9 points en moins, la menace plane sur la Juve !

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Jugée en appel ce vendredi dans une affaire de transferts frauduleux, la Juventus et ses anciens dirigeants risquent gros. L'ancien président Andrea Agnelli et l'ancien directeur sportif Fabio Paratici pourraient être suspendus pour 16 et 20 mois comme le demande le procureur fédéral Giuseppe Chine. Selon l'AFP, ce dernier, qui a saisi la fédération italienne pour reprendre le dossier, réclame une pénalité de neuf points contre la Vieille Dame en Serie A. Reste à voir l'avis de la cour d'appel qui peut ou non rouvrir le dossier. Si tel était le cas et si les requêtes du magistrat étaient suivies, la Juventus ferait une bien mauvaise affaire dans la lutte serrée pour la Ligue des champions.