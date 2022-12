Le dérapage choquant de Berlusconi avant l’OL

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

A l’occasion du dîner de Noël organisé mardi soir, Silvio Berlusconi s’est totalement lâché. Devant les joueurs et les dirigeants, le président de Monza a révélé une étonnante promesse faite à son vestiaire pendant la première partie de saison. De quoi s’attirer les foudres de ses détracteurs.

Silvio Berlusconi n’en est plus à une polémique près. Impliqué dans différents scandales tout au long de sa carrière, l’Italien de 86 ans a encore agrandi la liste de ses dérapages lors du dîner de Noël organisé mardi soir. Le président de Monza prononçait un discours devant les joueurs et les dirigeants. Tout se passait bien jusqu’au moment où l’homme politique a encensé son coach Raffaele Palladino nommé en septembre dernier.

Berlusconi a promis des prostituées

« Nous avons trouvé un nouvel entraîneur, l'entraîneur de notre équipe Primavera, qui est bon, gentil, aimable et capable de stimuler nos garçons, a d’abord félicité Silvio Berlusconi, avant de révéler la promesse faite à son vestiaire en guise de motivation. J'ai alors mis une assurance supplémentaire parce que j'ai dit aux garçons : "Maintenant la Juve, le Milan, etc. arrivent et si vous gagnez contre une de ces grandes équipes, j'enverrai un bus plein de prostituées." » La plaisanterie a bien amusé les personnes présentes dans la salle, et qui connaissent bien le personnage.

En revanche, la vidéo de ce discours a choqué sur les réseaux sociaux. De nombreux détracteurs de Silvio Berlusconi ont condamné ses propos jugés incorrects et sexistes. Il est vrai que le président de Monza, connu pour son franc-parler, n’a pas été très inspiré. « Il Cavaliere » lance ainsi une polémique dont son équipe se serait bien passée. Le promu, qui occupe la 14e place après 15 journées de Serie A, prépare en effet la deuxième partie de saison. Notamment avec un match amical contre l’Olympique Lyonnais programmé le 22 décembre.