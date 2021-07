La Juventus pousse Cristiano Ronaldo vers le PSG

Dans : Serie A.

Cristiano Ronaldo fait durer le suspense sur son avenir, mais il semble surtout que CR7 n'a pas vraiment le choix, car si la Juventus l'a encore sous contrat, Allegri ne serait pas triste de le voir partir au PSG.

Les vacances se terminent pour Cristiano Ronaldo qui va devoir quitter sa compagne, la plage, son yacht et sa Rolls-Royce pour reprendre le chemin de l’entraînement avec la Juventus. La star portugaise le sait, son avenir suscite bien des interrogations, car à un an de la fin de son contrat avec les Bianconeri, CR7 n’est plus autant désiré qu’avant par le club turinois. Outre son salaire de 31 millions d’euros, qui semblait normal il y a trois ans lorsque la Juve était allée le chercher au Real Madrid mais qui paraît désormais excessif, il y a surtout le fait que Massimiliano Allegri est revenu sur le banc du club piémontais. L’entraîneur italien n’est pas fan absolu de CR7 et ce dernier le sait très bien, Allegri n’a pas oublié que Cristiano Ronaldo l’avait poussé vers la sortie après l’élimination contre l’Ajax en 2019 et il sait aussi que ce dernier fait passer ses statistiques personnelles avant celles de son équipe. Autrement dit, la situation du joueur portugais est loin d’être claire.

C’est ce que confirme Tancredi Palmeri, spécialiste italien du mercato, lequel précise qu’à 36 ans, Cristiano Ronaldo sait que son avenir à la Juventus s’arrêtera au plus tard dans un an. « Allegri se passerait bien volontiers de CR7, Cristiano acceptera d'aller ailleurs, du moment qu’il peut jouer la Ligue des champions. Mais, la Juventus ne pense même pas à offrir un renouvellement de contrat à Cristiano pour l'instant s’il ne fait pas un énorme effort sur son salaire. Ce qu’il a refusé de faire même pour signer à Manchester United », explique le journaliste, qui ne voit que le Paris Saint-Germain pour éventuellement changer la donne. Cependant, Palmeri l’avoue, Cristiano Ronaldo n’a pas la main dans ce dossier, CR7 dépendant du dossier Mbappé, mais également de celui d’Icardi. Même Jorge Mendes semble ne plus trop croire à un transfert cet été.