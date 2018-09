Juve : Muet en Italie, Cristiano Ronaldo se prend un gros avertissement

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Après trois journées de Serie A, Cristiano Ronaldo n’a toujours pas marqué avec la Juventus Turin.

Pour certains, cela n’a rien d’inquiétant. L’attaquant de 33 ans a besoin d’un temps d’adaptation et de rattraper son retard sur le plan physique. Mais pour d’autres, ce n’est qu’un aperçu des difficultés que le Portugais rencontrera dans ce championnat italien, réputé pour la solidité défensive de ses pensionnaires. Du coup, son ancien coéquipier au Real Madrid Raul Albiol, désormais à Naples, lui a lancé un avertissement.

« L'arrivée de Cristiano a fait l'effet d'une bombe en Serie A, le championnat suscite bien plus d'intérêt désormais, et c'est une bonne chose, a commenté l’international espagnol en conférence de presse. Mais il faut aussi rappeler que le football italien n'a rien à voir avec la Liga. Ici, il sera très difficile pour lui d'inscrire 40 buts par saison. » Attention, CR7 pourrait bien le prendre comme un défi, lui qui a sûrement coché le 29 septembre sur son calendrier, soit la date du choc entre la Juve et le Napoli.