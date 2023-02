Ita : Skriniar va au PSG, l'Inter le sanctionne vicieusement

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Même s'il n'a pas rejoint le PSG lors de ce mercato d'hiver, Milan Skriniar quittera libre le club italien l'été prochain. Toute peine mérite salaire et l'Inter a sanctionné son défenseur.

La vengeance est un plat qui se mange froid, et les dirigeants milanais ont décidé que Milan Skriniar devait payer l’addition pour son choix de ne pas prolonger son engagement avec l’équipe lombarde. Même si l’Inter n’a pas accepté l’ultime proposition parisienne pour vendre le défenseur slovaque au dernier jour du mercato d’hiver, le dauphin actuel de Naples au championnat d’Italie sait qu’en juin prochain Skriniar va rejoindre le Paris Saint-Germain et que l’opération ne lui rapportera strictement. Alors, ce samedi, à la veille du derby de la Madonnina contre l’AC Milan, Simone Inzaghi a annoncé que si Milan Skriniar sera aligné en défense centrale, il ne sera plus le capitaine de l’Inter jusqu’à la fin de la saison. Une décision symbolique que l’entraîneur des Nerazzurri a assumé et expliqué sans aucun problème.

Skriniar est sanctionné pour son choix de partir au PSG

Avant ce choc très important contre le voisin et rival milanais, Simone Inzaghi a reconnu que Milan Skriniar ne pouvait plus réellement porter le brassard de capitaine. « Je ne juge pas les choix de Milan, mais je juge l'homme et le joueur. C'est un gars formidable, il travaille très bien tous les jours. Il sera probablement titulaire, mais concernant le brassard de capitaine, nous avons établi une hiérarchie. À cause de ce qui s'est passé, Milan Skriniar ne sera plus le capitaine, mais cela a été discuté tranquillement avec le club et lui. Désormais, le capitaine est Samir Handanovic, mais il y a aussi Marcelo Brozovic et Lautaro Martinez qui postulent », a précisé l’entraîneur de l’Inter. Du côté des supporters milanais, on a décidé de ne pas s’en prendre à Milan Skriniar malgré sa décision, estimant que ce dernier avait tout de même apporté beaucoup au club.