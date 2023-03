Ita : Paul Pogba reçoit un coup de pression monumental

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

A peine de retour de blessure, Paul Pogba s’est de nouveau blessé et a manqué le match de la Juventus Turin contre la Sampdoria.

Éloigné des terrains depuis le début de la saison, Paul Pogba avait effectué son grand retour lors des derniers matchs. L’embellie aura été de courte durée pour l’international tricolore de la Juventus Turin. D’abord écarté pour le match face à la Sampdoria de Gênes pour des raisons disciplinaires, l’international tricolore a ensuite été déclaré forfait par son club pour un pépin musculaire. Un souci physique de plus pour l’ancien milieu de terrain de Manchester United, qui peine définitivement à redevenir un joueur de football apte à jouer au plus haut niveau. Même sans sa rechute, Paul Pogba n’aurait pas été sélectionné par Didier Deschamps, qui dévoile jeudi sa liste pour les deux premiers matchs de qualification à l’Euro 2024. L’inquiétude grandit autour de « La Pioche » comme l’a confirmé Massimiliano Allegri après la victoire de la Juventus Turin contre la Sampdoria.

La Juventus perd patience avec Pogba

« Dimanche, il s’est fait mal à l’adducteur alors qu’il tirait des coups-francs. On verra demain l’étendue des dégâts. Ce soir (dimanche soir), il aurait pu nous donner un coup de main… mais c’est comme ça » a lâché Massimiliano Allegri avant de lâcher un énorme coup de pression à Paul Pogba pour la suite de sa carrière. « Il faut qu’il se relève et qu’il veuille redevenir ce qu’il était avant » a lâché l’entraîneur de la Juventus Turin, très cash à l’encontre de Paul Pogba en lui lançant un message sans équivoque. La patience des dirigeants de la Juventus Turin commence à atteindre son seuil maximum avec Paul Pogba, dont les fragilités physiques agacent de plus en plus au sein du club italien. Il faut dire que depuis son grand retour à la Juventus Turin l’été dernier en provenance de Manchester United, le champion du monde 2018 n’a disputé que deux matchs pour un total de… 35 minutes. De quoi sérieusement agacer le club turinois et son entraîneur Massimiliano Allegri après ce fiasco de taille.