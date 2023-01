Ita : Les fans de la Juve ripostent, ça va coûter très cher !

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

La Juve a récemment pris un coup de massue en écopant de 15 points de pénalité pour avoir triché lors de transferts réalisés dans le passé. De quoi rendre furieux les tifosi de la Vieille Dame.

La Juventus a fait une croix sur tous ses rêves de titre en Serie A ces dernières heures après avoir écopé de 15 points de pénalité suite à des fraudes réalisées lors de transferts passés. Ce qui est reproché à la Vieille Dame, le fait d'avoir volontairement fait grimper les prix des ventes de certains joueurs pour s'octroyer de meilleurs chiffres d'affaires. La situation est bien compromise pour une prochaine qualification en Ligue des champions. Même la Ligue Europa ne sera pas facile à aller chercher. Du coup, c'est tout le projet du club et ses meilleurs joueurs qui sont menacés. Pour faire part de leur mécontentent après un nouveau scandale autour de leur club, les fans de la Juve ont décidé de réagir.

Rien ne va plus à la Juve

En effet, comme le rapporte la presse italenne via Sky Italia, ils seraient près de 500 000 tifosi de la Juve à avoir résilié leur abonnement aux chaines Sky et DAZN, diffuseurs officiels du championnat italien. Toutes ces résiliations pourraient même coûter plus de 150 millions d'euros. Pas une bonne affaire pour les diffuseurs et la Juve, car le manque à gagner sera énorme. L'idée, pour les supporters italiens, est de contester cette sanction de la part de la justice, et s'étonner du fait qu'aucune autre équipe n'ait été sanctionnée. L'été prochain, le mercato pourrait faire mal aux Piémontais, qui chercheront des rentrées d'argent tout en se séparant certainement de leurs meilleurs éléments. Quant à cette seconde partie de saison, il faudra surtout limiter la casse. Cela devra en plus se faire avec une bonne partie des tifosi en gronde totale contre l'attitude de dirigeants irresponsables. Ultime motif d'espoir pour la Juve cette saison, décrocher la Ligue Europa et ainsi se qualifier directement en Ligue des champions.