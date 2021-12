Ita : Le président de la Sampdoria en prison !

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Dans le cadre d'un dossier lié à ses affaires hors football, Massimo Ferrero a été interpellé et placé en détention ce lundi. Le patron de la Sampdoria souhaite quitte cette fonction le temps de l'enquête.

Personnage très singulier du paysage footballistique italien, Massimo Ferrero est depuis quelques heures en prison. Si le patron de la Sampdoria a affaire avec la justice, ce n’est pas dans le cadre d’un quelconque problème avec le club actuellement 15e du championnat d’Italie, mais d’un dossier datant de quelques années dans lequel il lui est reproché d’avoir mis volontairement quatre de ses sociétés en faillite dans la région calabraise. Quelques jours après avoir confié dans les médias italiens qu’il était prêt à vendre la Sampdoria, Massimo Ferrero a été interpellé par la brigade financière et emprisonné afin de répondre de ces faits délictueux. Dans la foulée, le club de Gênes a clairement fait savoir que l’arrestation de son propriétaire n’avait strictement rien à voir avec le football, et que Ferrero avait décidé de quitter ses fonctions le temps que toute la lumière soit faite concernant les malversations qui lui sont reprochées.

« C'est avec une grande stupéfaction que l'on a appris l'exécution aujourd'hui d'une mesure de détention préventive contre Massimo Ferrero, demandée par le procureur de la République de Paola pour des faits de faillite relatifs à des événements datant d'il y a de nombreuses années (...) En tout état de cause, ces événements sont totalement indépendants de la gestion et de la propriété de la société UC Sampdoria (...) Cependant, Ferrero, afin précisément de mieux protéger les intérêts des autres activités dans lesquelles il opère, et notamment d'écarter toute spéculation à l'égard de l'UC Sampdoria et du monde du football, entend officialiser sa démission immédiate du club dont il était jusqu'à présent propriétaire, se mettant en même temps à la disposition immédiate et complète des enquêteurs », précise la Sampdoria, qui affirme également être persuadée que tout sera réglé très rapidement et favorablement pour Massimo Ferrero.