Ita : Lautaro vendu après Lukaku, l’Inter pillé !

Dans : Serie A.

Depuis plusieurs jours, le potentiel transfert de Romelu Lukaku à Chelsea pour une somme comprise entre 100 et 120 millions d’euros alimente la rubrique mercato.

Avec 24 buts et 10 passes décisives, Romelu Lukaku a grandement contribué au titre de champion d’Italie de l’Inter Milan la saison dernière. Mais l’international belge a aussi profité du travail colossal effectué par son coéquipier offensif, Lautaro Martinez. Les supporters de l’Inter Milan peuvent être nostalgiques ce dimanche. Et pour cause, on apprend que Lautaro Martinez pourrait imiter Romelu Lukaku dans les jours à venir en quittant le club italien. Tout comme Romelu Lukaku, l’attaquant de l’Inter a de bonnes chances de rallier la Premier League. A en croire les informations de Times, un accord est tout proche d’être trouvé entre l’Inter Milan et Tottenham pour le transfert de Lautaro Martinez. Personne ne l’avait vu venir, mais l’opération est en bonne voie puisque les discussions sont très avancées, et tournent autour d’un montant de 70 millions d’euros.

Un transfert à hauteur de 90 millions d'euros ?

Auteur de 17 buts et de 10 passes décisives avec l’Inter la saison dernière, Lautaro Martinez fait l’unanimité à Tottenham, qui cherche à renforcer son secteur offensif et qui pourrait perdre Harry Kane dans les semaines à venir. Pour rappel, le capitaine historique des Spurs et de la sélection anglaise souhaite quitter Tottenham. Manchester City le courtise avec assiduité, et si Tottenham est pour l’instant inflexible en réclamant plus de 150 millions d’euros, les négociations se poursuivent. En s’attachant les services d’un élément offensif tel que Lautaro Martinez, les Spurs anticipent en tout cas de la meilleure façon le potentiel départ de Kane. Car de toute évidence, l’Argentin de l’Inter Milan va booster l’attaque parfois moribonde de Tottenham la saison dernière. Le transfert de Lautaro vers Tottenham devrait par ailleurs comprendre de nombreux bonus pouvant faire monter le deal jusqu’à 90 millions d’euros. Un joli chèque pour l’Inter, qui se fait néanmoins dépouiller lors de ce mercato après le départ d’Hakimi au PSG et de Lukaku, en route vers Chelsea.