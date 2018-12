Ita : La phrase polémique de Cristiano Ronaldo enfin expliquée

Dans : Serie A, Liga, Mercato.

En plein cœur du mois de juillet, Cristiano Ronaldo s’est engagé en faveur de la Juventus Turin cet été. Son départ du Real a surpris beaucoup d’observateurs, mais pas son agent Jorge Mendes. Et pour cause, le représentant de CR7 travaillait sur le départ du Portugais en Série A… depuis janvier 2018 ! C’est tout du moins ce qu’il a confié à Tuttosport, juste après avoir été sacré meilleur agent d’Europe.

« En janvier, Cristiano m'a dit qu'il voulait jouer à la Juventus. J'ai pensé en premier lieu que c'était impossible et je lui ai dit que c'était très difficile mais qu'il n'y avait rien d'impossible. La première réunion avec le conseil d'administration de la Juve a eu lieu à Madrid, avant le Real Madrid-Juventus en avril, puis il y a eu davantage de contacts par téléphone et, peu à peu, l'opération est devenue réalisable. Tout le mérite revient à la Juventus et au président Agnelli, qui a pris la décision de signer Cristiano » a expliqué Jorge Mendes, visiblement bluffé par l’efficacité des dirigeants de la Juventus Turin au cours des négociations. Cette sortie de l'agent portugais explique également pourquoi CR7 avait annoncé la fin de son aventure au Real le soir de la victoire en Ligue des Champions, preuve que ce transfert était prévu de longue date, même si le timing de l'annonce a beaucoup fait polémique.