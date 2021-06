Ita : Cristiano Ronaldo implacable avec la Juventus !

Dans : Serie A.

En fin de contrat avec la Juventus Turin en juin 2022, Cristiano Ronaldo ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait.

Va-t-il quitter la Juventus Turin, prolonger ou rester puis partir libre dans un an ? Trois scénarios sont possibles pour l’avenir de Cristiano Ronaldo, auteur de cinq buts avec le Portugal à l’Euro 2021. Pour l’heure, il semblerait que l’ancien attaquant du Real Madrid n’ait pas tranché la question de son avenir. Et cela va commencer à irriter les dirigeants de la Juventus Turin. Comme le PSG avec Kylian Mbappé, l’état-major des Bianconeri se retrouve bloqué au mercato et suspendu à la décision d’un seul homme. Selon les informations de Fabrizio Romano, CR7 n’est absolument pas pressé et temporise actuellement la situation sur les conseils de son célèbre agent Jorge Mendes.

« Cristiano Ronaldo ne négocie pas de prolongation de contrat avec la Juventus Turin pour le moment. Le club attend désormais que Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes décident ou non de quitter la Juventus Turin cet été. CR7 est toujours sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2022 avec un salaire de 31 ME net par saison » a publié le journaliste de Sky, pour qui Cristiano Ronaldo a peu de chances de prolonger avec la Juventus Turin. Il est en revanche difficile pour le moment de savoir si le Portugais partira cet été ou s’il attendra un an avant de faire ses valises gratuitement. Une situation peu confortable pour la Juventus Turin, car au vu du salaire de Cristiano Ronaldo, difficile de se projeter et d’anticiper le mercato à venir avec une telle incertitude. Comme le PSG avec Kylian Mbappé, la Juventus Turin est bloquée, contrainte d’attendre la décision de son meilleur attaquant, lassé par les mauvais résultats de son équipe selon la presse italienne.