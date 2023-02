Ita : La Juventus fait le ménage, le PSG et l'OM concernés

Dans : Serie A.

Par Adrien Barbet

Treizième de Serie A suite au retrait de 15 points au classement à cause de plusieurs fraudes lors des transferts de certains joueurs entre 2018 et 2021, la Juventus prépare un grand ménage cet été pour se reconstruire.

Pour la première fois depuis l'exercice 2006/2007, la Juventus va probablement vivre une saison sans coupe d'Europe. La faute à une direction qui a tenté de contourner les règles financières de l'UEFA et de l'Italie. Les finances des Bianconeri vont probablement être très affectées et la Juventus de Turin va devoir se séparer de plusieurs joueurs. Le 30 juin, 5 joueurs turinois arriveront au bout de leur contrat. Angel Di Maria, Adrien Rabiot, Alex Sandro, Juan Cuardrado et Carlo Pinsoglio. Cinq joueurs qui s'approchent ou qui ont déjà dépassé la trentaine. Selon les informations de Tutto Mercato, la Juventus de Turin ne compte pas renouveler le contrat des trois joueurs sud-américains. Concernant Rabiot, la Vieille Dame aimerait le conserver mais ses exigences salariales sont trop élevées. Carlo Pinsoglio pourrait être le seul joueur prolongé, afin d'octroyer une place à un joueur italien dans les listes des joueurs enregistrés.

La Juventus gère les dossiers Milik-Paredes

Outre les joueurs en fin de contrat, la Juventus doit également gérer les cas des joueurs prêtés. Leandro Paredes ainsi que Arkadiusz Milik. Le média italien explique que le milieu de terrain qui appartient toujours au PSG ne sera probablement pas conservé. Le club turinois pensait que le champion du monde allait devenir le patron du milieu mais l'Argentin a eu du mal à s'imposer. Concernant Arkadiusz Milik, la Juventus est séduite par son implication et ses qualités. La Juventus compte lever l'option d'achat fixé dans le contrat du buteur polonais. Ainsi, la formation italienne versera 7 millions d'euros à l'OM pour s'offrir définitivement les services de l'ancien joueur de Naples qui a inscrit 8 buts avec la Juventus cette saison.