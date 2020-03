Ita : La Juventus officialise une économie de 90ME grâce aux joueurs

Dans : Serie A.

La Juventus a annoncé samedi soir avoir trouvé un accord avec les joueurs et le staff pour un plan d'économie qui permet d'économiser 90ME sur le budget 2019-2020.

La presse italienne affirmait samedi matin que Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers avaient donné le feu vert pour une réduction des salaires à la Juventus afin de permettre au club piémontais d’encaisser le choc financier provoqué par l’arrêt total du football en raison l’épidémie de coronavirus. Et les dirigeants de la Juventus ont confirmé dans la soirée qu’effectivement grâce à un accord avec les joueurs et le staff une économie de 90ME sur le budget de la saison en cours allait être réalisée.

« La Juventus Football Club annonce qu’en raison de l'urgence sanitaire mondiale en cours, qui empêche toute l’activité sportive, elle a conclu un accord avec les joueurs et l'entraîneur de son équipe première concernant les rémunérations pour le reste de la saison sportive en cours. L'accord prévoit la réduction des frais pour un montant égal aux salaires de mars, avril, mai et juin 2020. Dans les prochaines semaines, des accords individuels avec les membres seront finalisés, comme l'exige la réglementation en vigueur. Les effets économiques et financiers découlant de l'accord conclu sont positifs à hauteur d'environ 90ME sur l'exercice 2019/2020 (...) La Juventus tient à remercier les joueurs et l'entraîneur pour le sens des responsabilités manifesté dans une situation difficile pour tout le monde », indique le club turinois, qui précise qu’en cas de reprise de la saison alors des discussions reprendront pour modifier cet accord initial.