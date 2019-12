Ita : La famille de Cristiano Ronaldo fait un vœu impossible !

Dans : Serie A.

Du haut de ses 34 ans, Cristiano Ronaldo ne semble pas faiblir. En 2019, le Portugais aura ajouté 2 titres supplémentaires à son palmarès déjà bien fourni.

En effet, l’avant-centre de la Juventus Turin a remporté la Série A avec la Vieille Dame et la Ligue des Nations avec la sélection portugaise. Sur un plan purement personnel, il aura tout de même connu une déception avec la troisième place au Ballon d’Or France Football. Néanmoins, sa motivation afin de briller dans les prochaines années et remporter à nouveau ce titre individuel reste intacte. Et au sein même de sa famille, CR7 est mis sous pression pour durer le plus longtemps possible dans le football comme il l’a indiqué à travers d’une drôle d’anecdote à O-Jogo.

L'anecdote géniale de CR7 sur son fils

« Cristianinho (ndlr : son fils, qui joue avec les U9 de la Juventus Turin) me met la pression parfois et me dit : 'Papa, tiens encore quelques années qu'on puisse jouer ensemble.' Ça va être difficile, même si j'ai encore quelques années à donner » a confié avec humour le Portugais, pour qui jouer le temps d’un match avec son fils serait forcément très spéciale et très émouvant. Reste que la mission s’annonce délicate, puisqu’il est rare pour un joueur d’évoluer au sein d’une équipe professionnelle avant 16 ou 17 ans. Lorsque Cristiano Ronado Jr aura atteint cet âge, son père aura plus de 41 ans.