Ita : L'incroyable confidence de Paolo Maldini sur la Super Ligue

Dans : Serie A.

L'AC Milan s'est retiré de la Super Ligue, mais cela pourrait tout de même avoir quelques effets internes. En effet, Paolo Maldini a fait une incroyable révélation sur ce dossier.

Joueur légendaire de l’AC Milan, où il a fait la totalité de sa carrière, et désormais directeur sportif du club lombard, Paolo Maldini a vivement réagi ce mercredi quelques heures après l’annonce que les Rossoneri avaient abandonné le projet de Super Ligue. Quelques heures après l’Inter, l’autre club de Milan a lui aussi jeté l’éponge. « Les voix et les préoccupations des tifosi dans le monde entier par rapport à la Super Ligue ont été fortes et claires. Notre club doit toujours être sensible et attentif à l’avis de ceux qui aiment ce sport merveilleux », a justifié l’AC Milan. Directeur sportif et donc au premier plan au sein de l’organigramme, Paolo Maldini a tout simplement reconnu qu’il avait appris comme tout le monde la création de la Super Ligue et la présence officielle de son club dans cette compétition dimanche soir quand les organisateurs ont sorti un communiqué.

Au micro de Sky Sport Italie, Paolo Maldini a été cash. « Même si je n’ai jamais été concerné, je trouve ça normal de s’excuser avec les supporters du Milan et ceux du monde. Cette Super Ligue allait contre les principes fondamentaux du sport et du football (…) Je l’ai su dimanche soir comme vous tous. Ça a été décidé plus haut (...) Le sport c'est du rêve et du mérite, on va devoir retenir cette leçon », a reconnu le directeur de l’AC Milan, qui place donc les propriétaire du club milanais, à savoir le groupe américain Elliott Management, devant ses responsabilités.