Ita : L'AC Milan pour 900ME, le milliardaire français s'approche !

Dans : Serie A.

La presse italienne en est persuadée, le groupe LVMH, propriété de Bernard Arnault, va racheter l'AC Milan pour un prix tournant autour de 900ME. Sacré deal.

Même si du côté du groupe de luxe français LVMH on continuer de nier un quelconque intérêt pour l’AC Milan, comme l’avait déjà fait en septembre dernier Antoine Arnault, fils de Bernard Arnault récemment désigné comme l’homme le plus riche du monde, les choses ne sont pas figées, loin de là. Car ce vendredi, Enzo Bucchioni, journaliste spécialisé, affirme que tout cela est du bluff et que le groupe LVMH et le fonds d’investissement américain Elliott Management sont actuellement lancés dans de longues négociations pour la vente des Rossoneri dont la valeur avait été estimée dans un premier temps à 1,2 milliards d’euros, un prix déjà nettement revu à la baisse par Bernard Arnault.

Accord LVMH-Milan autour de 900ME ?

Et Enzo Bucchioni d’en dire un peu plus sur ce qu’il sait des discussions en cours autour de la reprise de l’AC Milan par la famille Arnault. « Arnault veut l'entreprise qui appartenait à Berlusconi, c'est une marque qui l'intrigue. Le football et le luxe sont de plus en plus proches. Les contacts ont été pris depuis un certain temps, et malgré les démentis, le dossier est en bonne voie. Après tout, c'est une opération de près d'un milliard d’euros, donc elle ne finalise pas en un mois. Elliott a évalué l'AC Milan à environ 1,2 milliard d'euros, mais il semble maintenant que l’on discute autour de 900 millions et que la limite fixée pour la vente soit 850ME (…) Selon les rumeurs, si les émissaires d'Arnault concluent l'accord, ils feraient revenir une figure historique de l’AC Milan comme celle de Galliani. Mais il est trop tôt pour en parler, même si « M. Vuitton » ne veut pas aller que les négociations s’éternisent au-delà du printemps », explique le journaliste italien, qui précise que les supporters milanais espèrent énormément que LVMH s’emparent du de l’AC Milan pour lui redonner son lustre d’antan.