Ita : Ibrahimovic signe sa première punchline à l'AC Milan

Dans : Serie A.

C’était dans les petits papiers depuis plusieurs jours, et c’est désormais officiel : Zlatan Ibrahimovic va une nouvelle fois porter le maillot du Milan AC.

Vendredi soir, le club lombard a effectivement annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. À 38 ans, le géant suédois va s'engager avec le Milan, jusqu'à la fin de la saison, le 2 janvier prochain, après avoir passé sa visite médicale. Après avoir trouvé un accord contractuel de six mois, plus une année en option, l’ancien meilleur buteur du PSG rejoindra donc officiellement l’ACM lors de l'ouverture du mercato en Serie A. Un retour aux sources pour celui qui était libre depuis son départ du Los Angeles Galaxy en novembre dernier.

Passé par l’AC Milan entre 2010 et 2012, Zlatan a bien entendu fait du Ibra pour annoncer son grand come-back en Europe. « Même Zlatan. Démon différent. AC Milan, j’arrive », a-t-il lâché sur son compte Twitter. Une belle punchline pour lancer sa nouvelle aventure à Milan, là où il a marqué 56 buts en 85 matchs. Première recrue du mercato hivernal d’une équipe à la peine en Serie A, à la onzième place à 14 points du Top 4, Ibra aura d’abord pour but de relancer l'attaque lombarde, qui a plus joué de matchs (17) qu’elle a marqué des buts (16) cette saison.