Ita : Antonio Conte et l'Inter, incroyable divorce

Dans : Serie A.

Champion d'Italie avec l'Inter, Antonio Conte va quitter Milan annonce la Gazzetta dello Sport. Le technicien pourrait rapidement rebondir en Premier League.

Les supporters de l’Inter ont bien fêté le Scudetto décroché par leur club préféré, mais le réveil va être brutal ce mercredi. Car le quotidien sportif italien annonce à sa Une la séparation brutale entre les Nerazzurri et Antonio Conte. Au cœur de cette rupture, un désaccord sur les choix stratégiques des propriétaires chinois du club milanais. Ces derniers exigent des grosses économies, et donc un budget revu à la baisse, avec notamment la vente de plusieurs joueurs pour réussir à avoir une balance positive de 100 millions d'euros à la fin du mercato. Steven Zhang, le patron de l’Inter et Antonio Conte se sont rencontrés ce week-end et la réunion a abouti à un constat d’échec. A un an de la fin de son contrat, l’entraîneur italien devrait rapidement quitter le club qu’il a mené au titre de Champion d’Italie, mais déjà les rumeurs l’envoient sur le banc de Tottenham.