Cristiano Ronaldo n'est pas si mauvais, la vérité éclate

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Quelques jours après avoir émis l'idée d'un apport néfaste de Cristiano Ronaldo à la Juve, Gianluigi Buffon a voulu modifier son propos qui avaient fait grand bruit en Italie. L'ancien gardien de la Vieille Dame estime que l'arrivée du Portugais n'a pas été bien gérée au club.

Dans sa carrière de gardien, Gianluigi Buffon n'est pas connu pour ses sorties violentes. Par contre, cette semaine, il s'en est offerte une bien belle, pas sur les terrains mais dans les médias. A la veille de Noel, il avait confié à TUDN que Cristiano Ronaldo portait la responsabilité du déclin de la Juventus. Il avait émis l'idée que le Portugais avait fait perdre au club son ADN, son unité et surtout une forme de concurrence interne qui faisait progresser l'équipe. Des propos qui ont fait grand bruit en Italie et au-delà des Alpes. Des déclarations qui ont pris la forme d'un réquisitoire anti-Ronaldo de la bouche du gardien de Parme en Série B. Buffon a d'ailleurs tenu à revenir sur ses propos dans la presse italienne, les atténuant nettement.

Après Ronaldo, Buffon charge ses ex-équipiers

Il dédouane d'entrée Ronaldo, pourtant fortement critiqué par le portier champion du monde, une semaine plus tôt. « J'ai dit qu'un certain ADN avait été perdu avec lui parce que je le pense, et après une réflexion plus approfondie, je peux dire que ce n'est clairement pas la faute de Cristiano, car il est le meilleur et quand vous signez un joueur de ce calibre, vous savez dans quoi vous vous engagez », développe t-il avec une petite pique pour son ancienne direction. Viennent ensuite ses ex-équipiers qui eux aussi seraient responsables de la mauvaise alchimie du duo Ronaldo-Juventus. « A mon avis beaucoup de joueurs n'étaient pas prêts à partager un certain type d'expérience. Que cela vous plaise ou non, tout le monde se sent comme Cristiano et cela ne devrait jamais arriver, surtout dans un club comme la Juve. Quand il est arrivé à Turin, je suis allé à Paris. Et quand je suis revenu, j'ai vu quelque chose de différent, ça ne m'a pas rappelé ce que j'avais laissé derrière moi », charge t-il. Après Ronaldo, Gianluigi Buffon risque de se mettre à dos plusieurs anciens partenaires et amis à Turin.