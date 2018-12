Cristiano Ronaldo lance un incroyable défi à Lionel Messi !

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Séparé de son éternel rival depuis qu'il a décidé de quitter le Real Madrid pour rejoindre la Juventus lors du dernier mercato, Cristiano Ronaldo semble s'ennuyer de Lionel Messi. Même si on a souvent opposé la star portugaise de la Juve et son homologue argentin du FC Barcelone, les deux ont marqué l'histoire du football et paraissent indissociables. Et ce lundi, CR7 estime que l'heure est venue pour Lionel Messi de faire un choix de carrière afin que les deux stars du foot puissent se croiser sur les pelouses...italiennes.

« Lionel Messi me manque-t-il ? Non, car j’ai joué en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Portugal, alors que Lionel Messi est toujours en Espagne. Peut-être que c’est lui qui a le plus besoin de moi. Pour moi, la vie est un défi, j'aime ça et j'aime rendre les gens heureux. Je voudrais qu'il vienne un jour en Italie afin de faire comme moi et de relever le défi. Je le respecte, Lionel Messi est un joueur fantastique, un garçon très bien, mais je ne manque de rien ici. C'est ma nouvelle vie et je suis heureux », confie, dans la Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo, qui veut faire sortir son éternel rival de sa zone de confort afin de montrer que même en dehors du Barça il peut rester la star mondiale qu'il est. Un reproche qui est parfois fait à Lionel Messi.