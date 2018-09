Cristiano Ronaldo : « Je suis le meilleur joueur de tous les temps »

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Déjà plébiscité par l’UEFA, Luka Modric a aussi été élu meilleur joueur de l’année par la FIFA.

Le milieu du Real Madrid a ainsi détrôné son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo, qui a eu du mal à digérer la nouvelle. L’attaquant de la Juventus Turin a en effet refusé d’assister à la cérémonie The Best lundi à Londres. Mais le Portugais reste beau joueur et a tenu à saluer l’international croate. « Félicitations à Modric pour son trophée, c’est très bien », a confié le Bianconero lors d’une vidéo en direct sur Instagram vendredi.

Bien sûr, cela ne veut pas dire que Cristiano Ronaldo est d’accord avec le résultat des votes. La preuve, lorsqu’un internaute l’a lancé sur sa place dans la hiérarchie du foot mondial, la réponse du quintuple Ballon d’Or a été fidèle à lui-même. « Bien sûr que oui, je suis le meilleur joueur de tous les temps », a lâché l’ancien joueur de Manchester United sur le ton de la plaisanterie. Même si tout le monde sait que CR7 le pense vraiment…