Cristiano Ronaldo éteint l'incendie que CR7 avait allumé

Dans : Serie A.

Cristiano Ronaldo vit pour l’instant une saison 2019-2020 en dents de scie. Dans le dur avec la Juventus, l’attaquant portugais continue de briller avec sa sélection.

La pause internationale de ce mois de novembre a confirmé cette tendance. Puisqu’après deux parties délicates avec son club de Turin, au cours desquelles Maurizio Sarri l’a sorti à la 82e minute de jeu contre le Lokomotiv Moscou (2-1) puis à la 55e face au Milan AC (1-0), CR7 a brillé avec le Portugal. Auteur d’un triplé contre la Lituanie jeudi (6-0) et du but de la qualification pour l’Euro 2020 face au Luxembourg dimanche (2-0), la star de 34 ans a montré à tout le monde qu’il n’était pas encore fini. Malgré tout, Cristiano Ronaldo a avoué être diminué physiquement, mettant ainsi fin à la polémique lancée en Italie, selon laquelle il serait en froid avec Maurizio Sarri après avoir quitté le Juventus Stadium avant la fin de la dernière rencontre de Serie A.

« Je joue de manière limitée depuis trois semaines. Il n’y a pas eu de controverse avec Sarri, vous l’avez créée. J’ai essayé d’aider la Juventus. Personne n’aime être remplacé, mais je comprends parce que je n’étais pas bien, pas à cent pour cent. Je me suis sacrifié pour l’équipe. Ici, avec l’équipe nationale, nous aurions pu être éliminés et je me suis aussi sacrifié pour l’équipe nationale. Dieu merci, dans ma carrière, je n’ai jamais été beaucoup blessé, mais cela peut arriver. Je ne suis pas à 100 %, mais j’essaie toujours de jouer. Parfois, je ne donne pas plus parce que je ne peux pas, mais ils se sont lancés dans une controverse qui ne devrait pas exister. Le club savait que j’étais limité. Mais le plus important, c’est que nous avons gagné, que la Juventus occupe la première place et que je vais être en pleine forme le plus rapidement possible », a détaillé, en zone mixte, CR7, confirmant donc la thèse de l’entraîneur de la Vieille Dame, pour qui Cristiano avait un souci à un genou. Après cette période internationale, l’attaquant lusitanien reviendra donc à la Juve avec l’envie d’éteindre définitivement le feu en se montrant décisif, ce qui n’a plus été le cas depuis la fin octobre. Réponse contre l’Atalanta le week-end prochain...