Cristiano Ronaldo est partout, Carlo Ancelotti lâche un « calma »

Magie du mercato et de la dernière quinzaine du mois d’août, Cristiano Ronaldo a été annoncé dans trois clubs différents en quelques heures.

La presse italienne l’envoie du côté de Manchester City, tandis que l’Espagne le voit revenir au Real Madrid. En plus de cela, son nom est aussi cité au Paris SG si jamais Kylian Mbappé venait à partir. Mais au coeur de toutes ces rumeurs, il y a la Juventus qui prépare sa saison, et compte officiellement sur CR7. Et au sein de la Vieille Dame, on évoque deux bonnes raisons pour ne pas s’inquiéter de tous ces bruits de couloir, qui peuvent tout de même être déstabilisant quand on connaît l’importance de la présence de Cristiano Ronaldo dans une équipe. Selon Sky Sports, aucun départ n’est à l’horizon.

