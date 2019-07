Cristiano Ronaldo déjà annoncé favori pour le Ballon d’Or

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Toujours en vacances, Cristiano Ronaldo sort d’une saison éprouvante en club comme en sélection.

Pour son premier exercice avec la Juventus Turin, l’attaquant portugais a ajouté deux trophées à sa collection, à savoir le titre de champion d’Italie et la Supercoupe locale. Sans compter son statut de meilleur joueur du championnat. C’est déjà pas mal pour CR7 qui, avant de partir se reposer en famille, s’est offert la première Ligue des Nations de l’histoire. Suffisant pour remporter le prochain Ballon d’Or ? « Je ne suis pas obsédé par les trophées, avait répondu Cristiano Ronaldo en toute fin de saison. Les chiffres ne mentent pas. Cette saison, j'ai gagné trois titres et j'ai été bon dans la Ligue des Nations. Que puis-je faire de plus ? »

Pas grand-chose selon Marca, qui le décrit comme le favori de l’édition 2019. Pourtant, l’ancien joueur du Real Madrid sera forcément pénalisé par l’élimination de la Juve dès les quarts de finale de la Ligue des Champions, une compétition qui influence énormément le résultat. Le quintuple Ballon d’Or fera partie des possibles vainqueurs, mais des concurrents comme Virgil van Dijk et Sadio Mané seront difficiles à devancer.