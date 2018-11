Ballon d'Or : Cristiano Ronaldo viré du podium, Griezmann couronné ?

Dans : Serie A, Equipe de France, PSG.

Même s'il faudra attendre le 3 décembre pour connaître le nom du Ballon d'Or 2018, et la composition du podium, des fuites semblent circuler de l'autre côté des Alpes. Et ce mercredi, le quotidien sportif turinois Tuttosport consacre même sa Une à cette bataille pour le Ballon d'Or, en semblant être scandalisé par l'absence annoncée de Cristiano Ronaldo sur le podium. Et rien de tel que de taper sur un joueur français pour se venger, le média italien barrant sa Une d'un « Varane qui ? », Tuttosport faisant référence à la présence supposée du défenseur du Real Madrid et de l'équipe de France dans le Top 3 après avoir gagné la Ligue des champions et la Coupe du Monde. Mais pour le journal de Turin, Varane n'est pas pour grand-chose dans ces trophées, alors que CR7 a porté le Real Madrid en LdC et a fait de son mieux avec le Portugal.

Cette attaque en règle fait suite à des rumeurs qui mardi annonçaient que le Ballon d'Or allait être attribué à Antoine Griezmann, une information que ne confirme pas Tuttosport, même si le quotidien sportif cite longuement l'attaquant français de l'Atlético Madrid dans son article.