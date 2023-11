Après le PSG, Giroud pète les plombs en Italie

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Buteur décisif contre le Paris Saint-Germain (2-1) mardi en Ligue des Champions, Olivier Giroud a récidivé sur le terrain de Lecce (2-2) ce samedi en Serie A. Mais en toute fin de match, l’attaquant du Milan AC a contesté une décision arbitrale avec véhémence et a récolté un carton rouge.

La semaine aurait pu être parfaite pour Olivier Giroud. Mardi dernier, l’attaquant du Milan AC avait commencé par offrir la victoire à son équipe contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Sa puissance au duel face à Milan Skriniar et son coup de tête ont été décisifs lors de cette quatrième journée de la phase de groupes. Quatre jours plus tard, les Rossoneri avaient rendez-vous sur le terrain de Lecce. Et le Français semblait parti pour remettre ça.

C’est effectivement l’avant-centre qui a ouvert le score dans cette rencontre de Serie A. Insuffisant pour tenir un nouveau succès puisque le Milan AC a été accroché. De quoi provoquer de la frustration chez Olivier Giroud, surtout lorsque l’arbitre ne signalait pas une main assez évidente du défenseur adverse Marin Pongracic. Furieux, l’international tricolore s’est précipité vers l’officiel qui a sorti un carton jaune. L’avertissement aurait dû calmer le Milanais. Sauf que l’ancien joueur de Montpellier ne s’est pas arrêté.

Giroud risque une lourde sanction

On ignore les mots prononcés par l’attaquant, mais ses paroles ont incité l’arbitre à lui donner un carton rouge à la 93e minute ! Avant de quitter la pelouse et ses coéquipiers, Olivier Giroud est allé glisser une dernière phrase à l’arbitre, sans doute des insultes… Autant dire que le vice-champion du monde, de mauvaise humeur avant le rassemblement des Bleus qui commencera lundi, risque une lourde suspension. Un coup dur pour l’entraîneur milanais Stefano Pioli qui, sans compter les deux points perdus, peut également regretter la blessure de l’ailier portugais Rafael Leão.