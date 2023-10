200 ME ou le crash, la Juve supplie ses actionnaires

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

La Juventus a encore perdu beaucoup d'argent la saison passée. De quoi mettre en péril son avenir sportif et financier. Heureusement, la générosité de ses actionnaires devrait être à la hauteur de la situation.

Privée d'Europe cette saison et de Scudetto depuis 2020, la Juventus fait grise mine sur le terrain. C'est encore plus le cas en coulisses. Englué dans une affaire judiciaire de transferts frauduleux, le club turinois tire la langue sur le plan financier. La Juve n'arrive plus à assumer le train de vie de ses concurrents et cela se voit dans les comptes du club. La saison 2022-2023 s'est finie dans le rouge vif : la Vieille Dame a perdu 124 millions d'euros en un an ! Un chiffre inquiétant qui oblige les dirigeants à réagir au plus vite.

La Juve lève 200 millions d'euros pour boucher le trou

Selon Reuters, ce vendredi, la Juventus a exhorté ses actionnaires à lui apporter des fonds au plus vite. Les Bianconeri ont besoin de 200 millions d'euros et ils ont demandé une augmentation de capital de ce montant. Fort heureusement, cela a toutes les chances d'aboutir sans le moindre problème grâce à Exor, la société mère du club depuis près d'un siècle.

La Juventus demande 200 millions d'euros à ses actionnaires https://t.co/uxarHem9s3 pic.twitter.com/01B6Bhszkf — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 6, 2023

Exor va lever les fonds demandés très rapidement pour permettre à la Juve de résorber le déficit. C'est une situation bien connue pour la Juventus, laquelle a déjà obtenu 700 millions d'euros de ses actionnaires sur les 4 dernières années. Une somme indispensable pour un club ayant connu 700 millions d'euros de déficit sur cette période. La Juventus n'a plus terminé une saison dans le vert depuis 2016-2017. Une donnée cruciale pour comprendre les difficultés sportives de la Juventus, un colosse aux pieds d'argile sur la scène européenne et italienne.