« ‍Fier de toi, fils ‍! ‍», Cristiano Ronaldo s'enflamme

Voilà un sort réservé aux légendes et qui doit certainement motiver Cristiano Ronaldo à poursuivre encore un peu sa carrière.

International portugais, CR7 a vu son fils être appelé pour la première fois en équipe nationale U15, a fait savoir la fédération lusitanienne. Une grande première donc, qui récompense les progrès du fils de la légende même si cela ne présage en rien de son avenir internationale. En effet, Cristiano Ronaldo Junior a, du fait des multiples passeports et origines, le choix entre cinq sélections : les Etats-Unis, le Portugal, le Cap-Vert, l’Espagne et l’Angleterre. Cela en raison de son lieu de naissance (San Diego, Californie), de ses origines et de la carrière de son père (règles résidentielles de la FIFA), même s’il y a de grandes chances qu’il choisisse de marcher sur les traces de son père et de rejoindre la sélection portugaise. « Fier de toi, fils ! », a en tout cas réagi le quintuple Ballon d’Or sur Instagram.

🚨 The nations that Cristiano Ronaldo Junior has the possibility of representing:



🇺🇸 USA

🇵🇹 Portugal

🇨🇻 Cape Verde

🇪🇸 Spain

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England



Cristiano Ronaldo's son is 14 years old and he could make a decision soon.



(Source: MARCA) pic.twitter.com/17FkquYLtw