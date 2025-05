Real Madrid ‍: Rodrygo à Arsenal, Pérez dit oui

Dans : Liga.

Le Real Madrid prévoit un ménage de taille cet été, et Rodrygo ne sera pas retenu si Arsenal fait une belle offre. Le transfert pourrait avoir lieu dès le début du mois de juin.

Embouteillage en attaque au Real Madrid, et cela n’a pas permis de donner les résultats escomptés cette saison. Le club merengue est habitué à avoir des stars à tous les étages, qui arrivent à s’entendre pour aller chercher des trophées en fin de saison. Mais comme cela avait été craint lors de la signature de Kylian Mbappé, le Français et Vinicius se sont marchés sur les pieds, tandis que Rodrygo, qui avait réussi à se mettre en évidence les années précédentes, n’a pas su répondre aux attentes. Le Brésilien a perdu son statut de joueur offensif important sur le côté droit, et a même vu Carlo Ancelotti le zapper en fin de saison. L’ancien joueur de Santos estime qu’à 24 ans, il mérite un peu plus de respect et il a même boudé les derniers matchs de son club, signe que rien ne va plus.

Une grosse vente pour lancer un mercato fou au Real

Une situation qui intéresse Arsenal, désireux d’enfin avoir un grand attaquant pour compléter son équipe, ce que Gabriel Jesus, trop souvent blessé, n’a pas pu faire. Un transfert à hauteur de 80 millions d’euros est évoqué pour le Brésilien, et selon AS, ce n’est pas Florentino Pérez qui dira non. Le président du Real Madrid estime que cette rentrée d’argent pourra lui permettre de rentabiliser le passage de Rodrygo à la Casa Blanca, et aussi de faire venir des joueurs importants dans d’autres secteurs de jeu. Les agents de Rodrygo discutent déjà avec les dirigeants des Gunners pour boucler l'affaire en cas d'accord entre les deux clubs.

Bien sûr, avec la déception Endrick également, déjà blessé et forfait pour la Coupe du monde des clubs au passage, le président de la formation merengue envisage de continuer à recruter en attaque en cas de départ de Rodrygo. Tout pourrait donc se mettre en place rapidement pout ce mercato du début du mois de juin qui s’annonce assez mouvementé finalement.