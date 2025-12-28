Serie A : Les Français portent le Milan AC en tête

En attendant le résultat de l’Inter sur le terrain de Bergame ce dimanche soir, le Milan AC a pris royalement la tête de la Serie A. Le club lombard n’a fait qu’une bouchée de l’Hellas Vérone, s'imposant 3-0 avec notamment un doublé de Christopher Nkunku, dont un pénalty, et une passe décisive d’Adrien Rabiot sur l’ouverture du score de Pulisic. Grâce à ses Français, le Milan AC prend la tête de la Serie A avec deux points d’avance sur l’Inter Milan.