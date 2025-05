Rodrygo veut partir, le PSG touche au but

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera à l'affût des opportunités l'été prochain lors du mercato. La possibilité de recruter Rodrygo en provenance du Real Madrid est plus que jamais réelle pour le club de la capitale.

Le Real Madrid sort d'une saison plus que ratée et démarrera une nouvelle ère très prochainement sous la houlette de Xabi Alonso. L'entraineur espagnol a déjà en tête une liste de joueurs à faire partir cet été. Rodrygo n'en fait pas partie pour le moment mais le Brésilien souhaite lui quitter au plus vite la capitale espagnole. Son traitement cette saison et son rôle dans l'équipe ne lui conviennent pas du tout. Le Real Madrid est de plus en plus ouvert à la possibilité de vendre son ailier. D'autant que Rodrygo ne manque pas de propositions. En Angleterre, Manchester City est très chaud à l'idée de le récupérer. En France, c'est le PSG qui pousse pour le convaincre de rejoindre ses rangs. C'est du moins ce qu'annonce Don Balon ces dernières heures.

Rodrygo et le PSG, ça sent bon ?

Le média espagnol affirme en effet que les finalistes de la Ligue des champions sont même disposés à offrir 70 millions d'euros + 10 millions de bonus au Real Madrid pour s'attacher les services du joueur de 24 ans. Un montant proche des attentes madrilènes, puisque Florentino Pérez exige 90 millions d'euros pour racheter les trois dernières années de contrat du prodige brésilien. A noter que Rodrygo aurait, selon Marca, refusé de jouer le dernier Clasico face au Barça, étant agacé par sa situation au club. Le point de non-retour semble donc proche. Il devrait bientôt avoir une discussion avec Xabi Alonso, mais difficile en l'état actuel des choses d'imaginer autre chose qu'un départ pour Rodrygo. Le PSG est de son côté fixé et sait ce qu'il doit faire pour avoir une chance de boucler l'opération. A Paris, il pourrait évoluer sous les ordres d'un entraineur qui fait confiance aux jeunes et qui lui donnera du temps de jeu, peu importe les statuts tant qu'il se donne à 100% à l'entrainement et lors des matchs.