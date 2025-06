Ballon d’Or ‍: Lamine Yamal annonce une mauvaise nouvelle à Dembélé

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Lamine Yamal a encore marqué de précieux points dans la course au Ballon d'Or ce jeudi soir, et il ne se prive pas de le faire savoir à son concurrent Ousmane Dembélé.

Le match entre la France et l’Espagne a permis de mettre en avant les plus grandes stars du football du moment. Lamine Yamal a une nouvelle fois éclaboussé la rencontre de son talent avec un doublé et des dribbles dont il a le secret. Ousmane Dembélé, plus sobre, mais récent vainqueur de la Ligue des Champions, fait partie également des candidats au Ballon d’Or en raison de son incroyable deuxième partie de saison avec le PSG. L’Espagnol s’est montré très bavard dans les médias ces derniers jours, et il n’a pas pu s’empêcher d’en rajouter une couche ce jeudi soir après la victoire de son équipe face aux Bleus.

Yamal rappelle à Dembélé qui est en finale

« Je dis toujours à ma mère que ce qui me motive et pourquoi je me lève le matin, c'est de jouer au football. Le mieux, c'est de parler sur le terrain. Le Ballon d'Or ? J'ai déjà dit que le Ballon d'Or doit revenir au meilleur joueur de l’année. Dembélé est un grand joueur, mais c'est nous qui sommes en finale », a fait savoir le joueur du FC Barcelone. Un petit clin d’oeil de la part de Lamine Yamal pour rappeler que le Ballon d’Or se joue autant sur le talent, la magie, que sur les titres. Et si Ousmane Dembélé n’est pas en reste avec le PSG, Yamal a aussi raflé des titres majeurs avec le Barça, et rêve désormais de remporter la Ligue des Nations avec la Roja, un an après l’Euro. Difficile de lutter contre ça.