5-4, la France perd un match fou contre l'Espagne

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Demi-finale de Ligue des Nations

Espagne - France : 5-4

Buts : Nico Williams (22e), Merino (25e), Yamal (53e sp, 68e) et Pedri (55e) pour l’Espagne ; Mbappé (59e sp), Cherki (79e), Vivian (84e csc) et Kolo Muani (94e) pour la France

Le choc entre l’Espagne et la France a tenu toutes ses promesses, ce jeudi en demi-finale de Ligue des Nations. Comme redouté, la défense remaniée des Bleus a craqué face à l’armada espagnole à Stuttgart au terme d'un match dingue (5-4).

Un an après la demi-finale perdue face à l’Espagne à l’Euro, la France retrouvait la Roja ce jeudi en Ligue des Nations. En jeu, une place en finale contre le Portugal dimanche soir. Et avec une défense très remaniée et une équipe très offensive, la France débutait plutôt bien la rencontre, se procurant plusieurs occasions dont une barre de Théo Hernandez. Mais en première mi-temps, l’efficacité des Espagnols était redoutable. A la pause, les joueurs de Luis de la Fuente menaient déjà 2-0 et cela était bien payé, grâce à des buts de Nico Williams et de Mikel Merino. La France revenait avec de bonnes intentions mais était trop vite punie sur un penalty de Lamine Yamal, concédé par Rabiot.

Une fin de match complètement folle

Une minute à peine plus tard, Pedri concluait une action sublime et la soirée tournait au calvaire pour la bande de Didier Deschamps. Mbappé rendait la soirée moins pénible en obtenant et en transformant un penalty, mais Yamal lui répondait moins de dix minutes plus tard. Le score était alors de 5-1 et c’est à ce moment que la France sonnait un semblant de révolte. Entré dix minutes auparavant, Cherki inscrivait un but splendide pour sa grande première en Bleus. Cinq minutes plus tard, Vivian marquait contre son camp et le score était alors de 5-3. Les Bleus prenaient espoir et l’enthousiasme était à son maximum quand Kolo Muani marquait le but du 5-4 de la tête à la 93e minute. La révolte était malheureusement trop tardive pour la France, qui s’incline d’un seul but. Les Bleus affronteront donc l’Allemagne dimanche à 15 heures dans le match de la troisième place.