Ang : Le remplaçant de Solskjaer déjà connu !

Antonio Conte est déjà d’accord avec Manchester United pour venir sur le banc des Red Devils, si jamais Solskjaer devait prendre la porte dans les prochains jours.

Après une défaite humiliante face au voisin et rival de Liverpool ce dimanche, Ole Gunnar Solskjaer est plus que sur la brèche à Manchester United. Officiellement, le Board de MU n’a pas pris de décision et se donne encore le temps de la réflexion. Officieusement, ses jours sont comptés et il parait impossible de voir le manager norvégien, déjà questionné avant ce choc, s’en sortir avec un 5-0 encaissé à domicile devant un public frondeur. Les dirigeants du club anglais l’ont bien compris, et si le nom de Zinedine Zidane a été murmuré ce lundi, un manager de premier choix a bien été contacté, mais ce n’est pas l’ancien coach du Real Madrid. Il s’agit d’Antonio Conte, affirme la presse italienne. Fabrizio Romano va même plus loin, en expliquant que l’ancien entraineur de l’Inter Milan, parti cet été malgré le titre de champion, piaffe d’impatience de prendre les commandes de Manchester United.

There’s no doubt on Antonio Conte decision since days. He wants Manchester United job and he’d be ready to accept. But there’s still no official proposal on the table, as things stand tonight. 🔴 #MUFC



Manchester United are still thiking whether sacking or not Solskjær.