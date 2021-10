Zinedine Zidane à Manchester United, coup de tonnerre ?

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Dimanche après-midi, Manchester United a pris une claque historique contre Liverpool à Old Trafford lors de la 9e journée de Premier League (5-0).

La désillusion est totale pour Manchester United, balayé par des Reds survoltés à Old Trafford, emmenés par un Mohamed Salah de gala. Le grand Liverpool est de retour et n’a fait qu’une bouchée de Manchester United, dont l’entraîneur Ole Gunnar Solskjear est logiquement menacé. L’entraîneur norvégien est d’autant plus sur la sellette qu’un entraîneur de renom fait doucement mais surement office de priorité des Red Devils pour le remplacer, à savoir Zinedine Zidane. En effet, Nicolo Schira a confirmé sur son compte Twitter que l’entraîneur français, libre depuis son départ du Real Madrid à la fin de la saison dernière, est un objectif de Manchester United. Une piste appuyée en interne par un certain Cristiano Ronaldo.

Zizou #Zidane would be a #ManchesterUnited’s target, if they decide to change Ole Gunnar #Solskjear. No talks yet. #CristianoRonaldo has a good relationship with Zizou and made an endorsement as possible new #MUFC coach. Solskjear’s contract currently expires in 2024. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 24, 2021

L’international portugais a justement assumé ses responsabilités après le fiasco de la défaite contre Liverpool à Old Trafford dimanche après-midi en prenant la parole. « Parfois, le résultat n'est pas celui pour lequel nous nous battons. Parfois, le score n'est pas celui que nous voulons. Et c'est de notre faute, uniquement de notre faute, parce qu'il n'y a personne d'autre à blâmer. Nos fans ont été, une fois de plus, incroyables dans leur soutien constant. Ils méritent mieux que ça, beaucoup mieux, et c'est à nous de les délivrer. Le moment est venu » a posté la star de Manchester United sur son compte Instagram. Le défenseur anglais Luke Shaw était sur la même ligne en expliquant que les joueurs mancuniens devaient « prendre leurs responsabilités » après une telle humiliation. Du côté des supporters, on appelle surtout la direction à prendre des décisions fortes. Comme par exemple le départ de l’entraîneur Ole Gunnar Solskjear, réclamé par une partie des fans depuis un long moment.