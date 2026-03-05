ICONSPORT_279495_0031
Luis Enrique

PSG : L'OM, l'OL et Lens se fatiguent, Luis Enrique est ravi

PSG05 mars , 19:00
parQuentin Mallet
3
L'élimination de la Coupe de France début janvier a fait mal au Paris Saint-Germain qui manque l'occasion de s'offrir un nouveau trophée. Pour Luis Enrique toutefois, c'est l'assurance de bénéficier d'un temps de repos plus important que la concurrence en Ligue 1.
L'OM ce mercredi, le RC Lens et l'OL ce jeudi… trois équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe de France disputés cette semaine, mais aussi trois équipes qui font la queue derrière le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Longtemps leader, le RC Lens a récemment laissé échapper des points au profit du club de la capitale qui compte désormais quatre points d'avance en tête du classement. Une situation dont se réjouit Luis Enrique, tout autant que du temps de repos supplémentaire accordé par l'élimination du PSG en Coupe de France deux tours plus tôt.

Lire aussi

PSG : Kang-In Lee à Madrid, ça discute !PSG : Kang-In Lee à Madrid, ça discute !
Un oublié du PSG se démène pour partirUn oublié du PSG se démène pour partir

Luis Enrique profite du temps de repos

« Quand tu joues tous les trois jours, c'est difficile de préparer les matchs, car tu n'as pas le temps. En ce moment, surtout ce mois (mars, ndlr), c'est important pour nous de pouvoir travailler sur des aspects tactiques, offensifs, défensifs, sur les coups de pied arrêtés, sur les touches. Il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer et on cherche à le faire en ce moment, parce qu'on a le temps pour travailler sur ces concepts. On est content, c'est différent de ce qu'on a connu par le passé », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse en marge de la réception de l'AS Monaco ce vendredi soir.
Le contraste est évidemment net avec la saison dernière, alors que le Paris Saint-Germain a disputé le plus grand nombre de matchs possibles en jouant jusqu'au bout de chacune des compétitions nationales et européennes. Il n'y aura pas de Coupe de France supplémentaire dans l'armoire à trophées, mais un temps de repos non négligeable pour préparer les organismes aux grosses échéances qui arrivent.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_360176_0129
Mondial 2026

Endrick fonce au Mondial, merci l'OL

ICONSPORT_331894_0041
Foot Mondial

Sampaoli au Maroc, l'annonce surprise fait flop

ICONSPORT_289638_0070
Foot Europeen

Allegri au Real Madrid avec Rabiot, le coup de sang

ICONSPORT_266826_0367
Coupe de France

TV : OL - Lens, comment suivre le match gratuitement

Fil Info

05 mars , 20:00
Endrick fonce au Mondial, merci l'OL
05 mars , 19:40
Sampaoli au Maroc, l'annonce surprise fait flop
05 mars , 19:20
Allegri au Real Madrid avec Rabiot, le coup de sang
05 mars , 19:20
TV : OL - Lens, comment suivre le match gratuitement
05 mars , 18:40
OM : Balerdi a fait le malin, il prend cher
05 mars , 18:20
Kolo-Muani à Lille, la grosse surprise
05 mars , 18:00
EdF : La méthode Zidane, les Bleus vont halluciner
05 mars , 17:40
Crise à l’OM, il est soulagé de ne pas avoir signé

Derniers commentaires

OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés

Le pire c'est que le VAR confirme alors qu'ils parlent de HJ de quelques millimètres, sans avoir la technologie qui permet de le mesurer et de le confirmer...leurs outils l'espece de ligne bleue ou rouge, si déjà elle montre un HJ de 5 cm c'est tres fort, surtout que cela varie selon le moment ou est fait l'arret sur image..... et donc aussi l'ecart entre le pied du joueur qui fait la passe et le ballon.....c'est donc ridicule de parler de HJ en millimètres. L'arbitre de touche à une vision bionique :)

Allegri au Real Madrid avec Rabiot, le coup de sang

Rabiot au Real ce serait juste a mourir de rire quand on pense a l'été 2025...

PSG : L'OM, l'OL et Lens se fatiguent, Luis Enrique est ravi

C’est vrai que Paris est en grande forme 🤣

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

Ça me touche vraiment merci

PSG : L'OM, l'OL et Lens se fatiguent, Luis Enrique est ravi

C'est vrai qu'il n'a pas l'effectif pour jouer trois compétitions le pauvre..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading