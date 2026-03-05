PSG : L'OM, l'OL et Lens se fatiguent, Luis Enrique est ravi

L'élimination de la Coupe de France début janvier a fait mal au Paris Saint-Germain qui manque l'occasion de s'offrir un nouveau trophée. Pour Luis Enrique toutefois, c'est l'assurance de bénéficier d'un temps de repos plus important que la concurrence en Ligue 1.

L'OM ce mercredi, le RC Lens et l'OL ce jeudi… trois équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe de France disputés cette semaine, mais aussi trois équipes qui font la queue derrière le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Longtemps leader, le RC Lens a récemment laissé échapper des points au profit du club de la capitale qui compte désormais quatre points d'avance en tête du classement. Une situation dont se réjouit Luis Enrique, tout autant que du temps de repos supplémentaire accordé par l'élimination du PSG en Coupe de France deux tours plus tôt.

Luis Enrique profite du temps de repos

« Quand tu joues tous les trois jours, c'est difficile de préparer les matchs, car tu n'as pas le temps. En ce moment, surtout ce mois (mars, ndlr), c'est important pour nous de pouvoir travailler sur des aspects tactiques, offensifs, défensifs, sur les coups de pied arrêtés, sur les touches. Il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer et on cherche à le faire en ce moment, parce qu'on a le temps pour travailler sur ces concepts. On est content, c'est différent de ce qu'on a connu par le passé », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse en marge de la réception de l'AS Monaco ce vendredi soir.

Le contraste est évidemment net avec la saison dernière, alors que le Paris Saint-Germain a disputé le plus grand nombre de matchs possibles en jouant jusqu'au bout de chacune des compétitions nationales et européennes. Il n'y aura pas de Coupe de France supplémentaire dans l'armoire à trophées, mais un temps de repos non négligeable pour préparer les organismes aux grosses échéances qui arrivent.