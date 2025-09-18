ICONSPORT_265247_0123 (1)
Paulo Fonseca

L'OL et le LOSC en course pour une récompense jamais vue en France

Europa League18 sept. , 21:40
parQuentin Mallet
Le supercalculateur Opta a dressé un tableau de projections indiquant les chances de victoire finale pour chacune des équipes en lice en Ligue Europa. Surprise ou non, le LOSC et l'OL font partie des grands favoris.
A l'instar de la Ligue des champions, juste avant son coup d'envoi, les ordinateurs d'Opta ont chauffé pour tenter d'analyser les chances de chacune des équipes en lice en Ligue Europa de remporter la compétition européenne. Parmi les 36 formations qui la disputeront, on retrouve trois clubs français habitués de la C3. De toute évidence, eu égard de son parcours la saison dernière (avant-dernier avec 3 points), l'OGC Nice ne figure clairement pas dans la liste des favoris au sacre finale. On ne peut toutefois pas en dire autant du LOSC et de l'OL, particulièrement mis en avant par le supercalculateur Opta.

Le LOSC et l'OL parmi les favoris en C3

À en croire les calculs d'Opta, l'Olympique Lyonnais est le deuxième favori pour remporter la phase de championnat avec un total de 15.7 points attendus, juste derrière les 17 points d'Aston Villa. Le LOSC n'est pas très loin et est prévu à la 5e place avec 14.9 points. Les deux formations françaises ont en tout cas respectivement 97.2% et 95.4% de chances de se qualifier pour la phase finale. Mais ce n'est pas tout : Opta place très concrètement Lyon et Lille parmi les favoris… au sacre final.
En effet, les analyses de l'entreprise de statistiques indiquent que le LOSC est le quatrième favori à la victoire finale en Ligue Europa, avec 10.1% de chances de victoire. Quant à l'OL, les Gones sont cinquièmes favoris avec 8.3% de chances de sacre. Les deux clubs français complètent un top 5 occupé par Aston Villa (21.6%), l'AS Roma (12.8%) et Nottingham Forest (11.3%). A Lyon et Lille d'assumer leur rôle de favoris désormais.
Derniers commentaires

OM-PSG : Les Marseillais y ont cru, ça n'a pas duré

On en parle du but de Veretout valable ou pas ? Il n y a que Bastien et en L1 Qatar que ce but peut être refusé Quand on a encore 1000 points de retard en L1, on l a joue modeste ma petite Kenny 🤣

OM-PSG : Les Marseillais y ont cru, ça n'a pas duré

Il sera le + grand club de France quand il aura déjà + de points que nous en L1 et que les Qatarix comme toi ne seront plus la A l Heure d aujourd'hui, ton vieux club de banlieue a + joué contre notre réserve que nos professionnels 🤣

OM-PSG : Les Marseillais y ont cru, ça n'a pas duré

On a gagné à 10 contre 11 deux fois chez eux. Meme Maxwell avait marqué. Faudrait attacher les lacets des joueurs pour niveler ce match

OM-PSG : Les Marseillais y ont cru, ça n'a pas duré

Un match dure 90 minutes et toi le remontadé par excellence, tu le sais mieux que personne 🤣

OM-PSG : Les Marseillais y ont cru, ça n'a pas duré

Normalement le plus grand club de France ne compte pas compter sur les blessures adverses.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

