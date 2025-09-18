L'OL et le LOSC en course pour une récompense jamais vue en France

Le supercalculateur Opta a dressé un tableau de projections indiquant les chances de victoire finale pour chacune des équipes en lice en Ligue Europa. Surprise ou non, le LOSC et l'OL font partie des grands favoris.

A l'instar de la Ligue des champions, juste avant son coup d'envoi, les ordinateurs d'Opta ont chauffé pour tenter d'analyser les chances de chacune des équipes en lice en Ligue Europa de remporter la compétition européenne. Parmi les 36 formations qui la disputeront, on retrouve trois clubs français habitués de la C3. De toute évidence, eu égard de son parcours la saison dernière (avant-dernier avec 3 points), l'OGC Nice ne figure clairement pas dans la liste des favoris au sacre finale. On ne peut toutefois pas en dire autant du LOSC et de l'OL, particulièrement mis en avant par le supercalculateur Opta.

Le LOSC et l'OL parmi les favoris en C3

À en croire les calculs d'Opta, l'Olympique Lyonnais est le deuxième favori pour remporter la phase de championnat avec un total de 15.7 points attendus, juste derrière les 17 points d'Aston Villa. Le LOSC n'est pas très loin et est prévu à la 5e place avec 14.9 points. Les deux formations françaises ont en tout cas respectivement 97.2% et 95.4% de chances de se qualifier pour la phase finale. Mais ce n'est pas tout : Opta place très concrètement Lyon et Lille parmi les favoris… au sacre final.

En effet, les analyses de l'entreprise de statistiques indiquent que le LOSC est le quatrième favori à la victoire finale en Ligue Europa, avec 10.1% de chances de victoire. Quant à l'OL, les Gones sont cinquièmes favoris avec 8.3% de chances de sacre. Les deux clubs français complètent un top 5 occupé par Aston Villa (21.6%), l'AS Roma (12.8%) et Nottingham Forest (11.3%). A Lyon et Lille d'assumer leur rôle de favoris désormais.