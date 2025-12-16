ICONSPORT_279597_0077

Real : Les 4 traîtres qui veulent la peau de Xabi Alonso

Liga16 déc. , 15:40
parCorentin Facy
Xabi Alonso s’est offert un sursis en battant Alavès dimanche soir (1-2), mais l’entraîneur du Real Madrid reste dans une position fragile. Plusieurs cadres du vestiaire ne sont toujours pas derrière lui.
Officiellement, l’union sacrée a été déclarée au sein du vestiaire du Real Madrid après la défaite contre Manchester City en Ligue des Champions. Conscients de la gravité de la situation, les joueurs ont compris qu’ils avaient été trop loin pour certains et qu’il était temps de se ranger derrière Xabi Alonso. Malgré un jeu toujours aussi peu emballant, le club merengue a assuré l’essentiel sur la pelouse d’Alavès dimanche soir en s’imposant 1-2 grâce à des buts de Kylian Mbappé et de Rodrygo, buteur sur une offrande de Vinicius.
On pourrait croire que tout le monde tire enfin dans le même sens dans la capitale espagnole mais ce n’est pas totalement le cas selon Don Balon. Le média spécialisé croit savoir que quatre joueurs au sein de l’effectif du Real Madrid sont toujours favorables à un départ de l’ex-entraîneur du Bayer Leverkusen. Le premier cité ne va plus poser problème encore longtemps puisqu’il s’agit d’Endrick. L’avant-centre brésilien de 19 ans ne porte pas Xabi Alonso dans son coeur en raison de son temps de jeu famélique durant la première partie de la saison 2025-2026.

Mbappé à fond derrière Xabi Alonso

Son prêt à l’OL est bouclé et Endrick le vit comme un véritable soulagement. Trois autres joueurs sont toujours pour un départ du technicien de 44 ans et ils sont susceptibles de poser davantage de problèmes à Xabi Alonso puisqu’il s’agit de Jude Bellingham, Vinicius Junior et Federico Valverde. Ces trois tauliers du vestiaire du Real Madrid ne sont pas du tout convaincus par la philosophie et par le projet porté par l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich et de Liverpool, rapporte le média.

Au contraire d’éléments comme Thibault Courtois ou Kylian Mbappé, qui sont eux à 100% derrière leur entraîneur, les trois stars (Vinicius, Valverde, Bellingham) aimeraient un changement fort dans les semaines à venir. Reste à voir si cela se verra au niveau de leur attitude et de leurs performances sur le terrain alors que le Real Madrid reste en position de gagner la Liga et de bien performer en Ligue des Champions malgré un début de saison, il faut le dire, très laborieux.
Derniers commentaires

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

un penalty c'est pas forcement but je t'apprends rien!! et de plus effet papillon si le but est validé la main n'existe pas elle n'aurait pas eu lieu

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

ici ya que toi qui chiale et qui parles du passé toujours la meme rengaine avec toi tu rabaches pour rien dire footix

Le PSG condamné à verser 61 millions d'euros à Kylian Mbappé

Tres bien que le club passe a autre chose, en esperant que NAK en tant qu ancien sportif accepte sa defaite et en profite pour virer le service juridique. Comment le club a pu croire que des paroles en l air avaient une valeur juridique face a un contrat signé en bon et du forme ?

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

Dis toi alors, vu que pour toi le but est absolument valable, qu'il y avait péno pour l'OM ensuite. Donc un donné pour un rendu.

OL : Govou y croit très très fort

C'est sur que c'est la periode dure mais on devrait avoir récupéré pas mal de monde et puis c'est dur pour les autres aussi, notamment les équipes qui jouent les CE.

