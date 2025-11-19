Le Camp Nou racheté par Mbappé, Madrid se marre

Le Barça vivra un moment d'émotion samedi en Liga contre Bilbao. Le club catalan a en effet été autorisé à jouer de nouveau dans son enceinte traditionnelle : le Camp Nou.

Le FC Barcelone n'est plus très loin de rattraper le Real Madrid en Liga. Pour ce faire, les Catalans doivent impérativement s'imposer contre l'Athletic Bilbao ce week-end. Les hommes d'Hansi Flick devront en plus de cela répondre aux attentes du public, qui sera ravi de retrouver le Camp Nou, une première depuis les travaux qui ont débuté dans le stade en 2023. Le Barça a d'ailleurs proposé des prix assez élevés pour les chanceux qui seront présents face aux Basques. En effet, les billets les moins chers pour le match contre l'Athletic Bilbao étaient de 199 euros, malgré une réduction de 20 % pour les membres. De quoi provoquer pas mal de réactions.

Le Barça moqué en Espagne

Cadena Cope, Juanma Castaño a d'ailleurs ironisé, faisant une référence assez piquante à Kylian Mbappé pour rire du Barça au moment où l'un de ses collègues affirmait que seul le Français pouvait se payer une place au Camp Nou : « Mbappé a même les moyens d'acheter le stade ». Une sortie qui fait allusion à la force financière du joueur français mais aussi aux près de 260 millions d'euros qu'il réclame au Paris Saint-Germain. On connaitra la décision le 16 décembre prochain, sachant que le club de la capitale demande de son côté 440 millions d'euros à son ancien joueur.

En attendant, Mbappé retrouvera lui-aussi les pelouses de Liga. Le Real Madrid sera du côté d'Elche ce week-end. L'ancien du PSG va devoir rapidement répondre aux critiques, lui qui n'a pas voulu faire le déplacement avec l'équipe de France en Azerbaïdjan pour filer du côté de Dubaï. De quoi entrainer une vague de critiques et d'incompréhension.