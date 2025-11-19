ICONSPORT_275044_0303
Kylian Mbappé - Real Madrid

Le Camp Nou racheté par Mbappé, Madrid se marre

Kylian Mbappé19 nov. , 15:00
parHadrien Rivayrand
0
Le Barça vivra un moment d'émotion samedi en Liga contre Bilbao. Le club catalan a en effet été autorisé à jouer de nouveau dans son enceinte traditionnelle : le Camp Nou. 
Le FC Barcelone n'est plus très loin de rattraper le Real Madrid en Liga. Pour ce faire, les Catalans doivent impérativement s'imposer contre l'Athletic Bilbao ce week-end. Les hommes d'Hansi Flick devront en plus de cela répondre aux attentes du public, qui sera ravi de retrouver le Camp Nou, une première depuis les travaux qui ont débuté dans le stade en 2023. Le Barça a d'ailleurs proposé des prix assez élevés pour les chanceux qui seront présents face aux Basques. En effet, les billets les moins chers pour le match contre l'Athletic Bilbao étaient de 199 euros, malgré une réduction de 20 % pour les membres. De quoi provoquer pas mal de réactions. 

Le Barça moqué en Espagne 

Sur la Cadena Cope, Juanma Castaño a d'ailleurs ironisé, faisant une référence assez piquante à Kylian Mbappé pour rire du Barça au moment où l'un de ses collègues affirmait que seul le Français pouvait se payer une place au Camp Nou : « Mbappé a même les moyens d'acheter le stade ». Une sortie qui fait allusion à la force financière du joueur français mais aussi aux près de 260 millions d'euros qu'il réclame au Paris Saint-Germain. On connaitra la décision le 16 décembre prochain, sachant que le club de la capitale demande de son côté 440 millions d'euros à son ancien joueur. 

Lire aussi

Mbappé à Dubaï, Jérome Rothen pète un plombMbappé à Dubaï, Jérome Rothen pète un plomb
En attendant, Mbappé retrouvera lui-aussi les pelouses de Liga. Le Real Madrid sera du côté d'Elche ce week-end. L'ancien du PSG va devoir rapidement répondre aux critiques, lui qui n'a pas voulu faire le déplacement avec l'équipe de France en Azerbaïdjan pour filer du côté de Dubaï. De quoi entrainer une vague de critiques et d'incompréhension. 
0
Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

