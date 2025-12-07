Mbappe Real Vigo

Liga : Humilié par Vigo au Bernabéu, le Real laisse filer le Barça

Liga07 déc. , 22:59
parAlexis Rose
0
15e journée de Liga :
Stade Santiago Bernabéu.
Real Madrid - Celta Vigo : 0-2.
Buts : Swedberg (53e, 90e+3) pour le Celta Vigo.
Expulsions : Fran Garcia (64e), Carreras (90e+2) pour le Real Madrid.
À cause de cette défaite à 9 contre 11, le Real laisse le Barça s’échapper en tête. Après une série de mauvais résultats, le Madrid de Xabi Alonso a effectivement 4 points de retard sur Barcelone, alors que Vigo remonte dans le ventre mou de la Liga.
0
