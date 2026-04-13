Arbeloa

Une VAR anti-Real, Madrid accuse

Liga13 avr. , 21:30
parEric Bethsy
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Remonté après son match nul contre Gérone (1-1) vendredi, le Real Madrid se plaint de l’arbitrage, et plus particulièrement de l’assistance vidéo. La presse madrilène estime que la VAR met en évidence un traitement de faveur accordé au FC Barcelone.
Si Kylian Mbappé a publié une photo de sa blessure sur Instagram, ce n’est pas simplement pour donner de ses nouvelles à ses fans. L’attaquant du Real Madrid soulignait ce qu’il considère comme une erreur d’arbitrage. Face à Gérone vendredi, le Français n’a pas obtenu de penalty malgré le coup de coude de Vitor Reis dans les dernières minutes. Son visage en sang, non diffusé à l’écran, n’a pas suffi pour inciter l’officiel à siffler.
Autant dire que ce fait de jeu a encore alimenté la théorie de la Maison Blanche et de son entraîneur Alvaro Arbeloa. La semaine dernière, le technicien accusait de nouveau la Liga de privilégier le FC Barcelone. « Je pense que vous connaissez tous mon opinion sur tout ce qui se passe dans le football espagnol depuis tant d'années, et qui parfois continue d'arriver, dénonçait le coach du Real Madrid. Je ne vais pas changer d'avis. » L’ancien latéral droit ira même plus loin dans son discours lorsqu’il prendra connaissance des statistiques relayées par Defensa Central.

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D’après le média madrilène, si l’on prend en compte les buts refusés et ceux accordés aux Merengue après correction de la VAR, le Real Madrid possède un bilan négatif (-27) en Liga, mais positif en Ligue des Champions (+1). Dans le championnat espagnol, l’assistance vidéo a permis d’annuler 39 buts des Merengue depuis près de 10 ans. Le Real Madrid est en tête de ce classement, loin devant l’Atlético Madrid deuxième (21 buts annulés par la VAR), alors que le Barça n’arrive qu’en huitième position avec 16 réalisations invalidées. Pour les Madrilènes, c’est bien la preuve que les Blaugrana ne sont pas seulement 11 sur le terrain.
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