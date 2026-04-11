La blessure de Mbappé cachée, la vérité éclate

Accroché à domicile par Gérone (1-1) vendredi, le Real Madrid aurait pu obtenir un penalty en fin de rencontre. Victime d’un coup de coude dans la surface, Kylian Mbappé a fini en sang. Une blessure que le diffuseur n’a jamais montrée à l’écran.

Nouvelle contre-performance pour le Real Madrid. Vendredi soir, les Merengue ont été accrochés à domicile par Gérone. Et comme souvent lorsque la Maison Blanche ne gagne pas en Liga, l’actualité a vite tourné autour de l’arbitrage. Cette fois, Alvaro Arbeloa et ses hommes ne comprennent pas pourquoi le coup de coude de Vitor Reis sur Kylian Mbappé n’a pas été sanctionné d’un penalty en fin de rencontre.

Aucun angle disponible

« Pour moi, il y a penalty d'ici et depuis la lune, a lâché l’entraîneur madrilène après la rencontre. C'est une situation de plus. Une de plus, une semaine encore. C'est ce que l'on a. Si je comprends que la VAR ne soit pas intervenue ? Non, non. Je ne comprends pas et je pense que personne ne comprends. Vous connaissez mon opinion, et c'est vrai que ces faits de jeu le confirment. C'est une action claire pour moi. Ils ont sifflé faute de Kylian en première période et la faute était moins grave. C'est toujours comme ça. Si j'ai pu parler avec l'arbitre ? Non, absolument pas. »

Furieux, le Real Madrid s’étonne également du choix des images diffusées. Après le coup reçu au visage, Kylian Mbappé a fini en sang. Mais le diffuseur n’a jamais montré la blessure, ni même le staff médical en train de soigner l’attaquant français. La Liga aurait-elle tenté de dissimuler le contact ? Contactée par le quotidien AS, l’instance espagnole assure qu’aucune consigne n’a été donnée. Rien n’empêche le diffuseur de montrer un joueur en sang. Mais la Liga, qui rappelle que huit ralentis de l’action sont passés à l’écran, affirme qu’aucun angle ne permettait de voir la blessure du Bondynois à cause d'un médecin placé devant le joueur. Seuls les photographes ont pu capter cet instant et alimenter la polémique.