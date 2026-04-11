ICONSPORT_363879_0024
Kylian Mbappé

La blessure de Mbappé cachée, la vérité éclate

Kylian Mbappé11 avr. , 23:30
parEric Bethsy
0
Accroché à domicile par Gérone (1-1) vendredi, le Real Madrid aurait pu obtenir un penalty en fin de rencontre. Victime d’un coup de coude dans la surface, Kylian Mbappé a fini en sang. Une blessure que le diffuseur n’a jamais montrée à l’écran.
Nouvelle contre-performance pour le Real Madrid. Vendredi soir, les Merengue ont été accrochés à domicile par Gérone. Et comme souvent lorsque la Maison Blanche ne gagne pas en Liga, l’actualité a vite tourné autour de l’arbitrage. Cette fois, Alvaro Arbeloa et ses hommes ne comprennent pas pourquoi le coup de coude de Vitor Reis sur Kylian Mbappé n’a pas été sanctionné d’un penalty en fin de rencontre.

Aucun angle disponible

« Pour moi, il y a penalty d'ici et depuis la lune, a lâché l’entraîneur madrilène après la rencontre. C'est une situation de plus. Une de plus, une semaine encore. C'est ce que l'on a. Si je comprends que la VAR ne soit pas intervenue ? Non, non. Je ne comprends pas et je pense que personne ne comprends. Vous connaissez mon opinion, et c'est vrai que ces faits de jeu le confirment. C'est une action claire pour moi. Ils ont sifflé faute de Kylian en première période et la faute était moins grave. C'est toujours comme ça. Si j'ai pu parler avec l'arbitre ? Non, absolument pas. »
Furieux, le Real Madrid s’étonne également du choix des images diffusées. Après le coup reçu au visage, Kylian Mbappé a fini en sang. Mais le diffuseur n’a jamais montré la blessure, ni même le staff médical en train de soigner l’attaquant français. La Liga aurait-elle tenté de dissimuler le contact ? Contactée par le quotidien AS, l’instance espagnole assure qu’aucune consigne n’a été donnée. Rien n’empêche le diffuseur de montrer un joueur en sang. Mais la Liga, qui rappelle que huit ralentis de l’action sont passés à l’écran, affirme qu’aucun angle ne permettait de voir la blessure du Bondynois à cause d'un médecin placé devant le joueur. Seuls les photographes ont pu capter cet instant et alimenter la polémique.
0
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 29e journée

ICONSPORT_364097_0134
Ligue 1

L1 : Rennes fond sur le podium

Dante ICONSPORT_363567_0238
OGC Nice

Nice : Dante entraîneur au Bayern, ça se précise

Pavard Rulli ICONSPORT_361834_0327
OM

Pavard ciblé par un cador, l'OM est surpris

Fil Info

11 avr. , 23:02
L1 : Programme TV et résultats de la 29e journée
11 avr. , 22:59
L1 : Rennes fond sur le podium
11 avr. , 22:52
Nice : Dante entraîneur au Bayern, ça se précise
11 avr. , 22:30
Pavard ciblé par un cador, l'OM est surpris
11 avr. , 22:00
Fausse blessure à Lens, la colère noire de Pierre Sage
11 avr. , 21:56
L2 : Programme TV et résultats de la 30e journée
11 avr. , 21:55
L2 : Saint-Etienne fait une super opération
11 avr. , 21:30
Michele Kang plus forte que les Saoudiens pour racheter l'OL
11 avr. , 21:28
Rennes-SCO : Un scandale sur l'ouverture du score ?

Derniers commentaires

L'OM bat l'OL dans l'Olympico des réserves

c'est si exceptionnel que ça pour qu'on en arrive à parler d'un match entre deux réserves? bravo à eux mais première fois que je vois un article sur la pro2. ou c'est peut être parce que je m'en bats les c...

Michele Kang plus forte que les Saoudiens pour racheter l'OL

Le sous marin a coulé au vieux port, le plus crédible c'est saadé a Marseille ca tout le monde le sait

L2 : Saint-Etienne fait une super opération

Qui?

Michele Kang plus forte que les Saoudiens pour racheter l'OL

tu as raison mais Miguelita va trouver une solution.

Nice : Dante entraîneur au Bayern, ça se précise

Dante quitte l'enfer... ok elle est pourrie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Rennes
5029148749418
6
Monaco
49291541050437
7
O. Lyonnais
48281468412912
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading