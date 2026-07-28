OM : Le forcing a payé, les abonnements sont bouclés

Si on veut ^^
S'il veut partir il part mais s'il veut rester juste pour pouvoir toucher une tres grosse prime à la signature dans 1 an, il ne faudra pas s'etonner qu'on fasse jouer un autre joueur que lui .Il ne sera plus dans les 16 joueurs consideres comme titulaires en puissance
un recrutement de belles chevres à l'OL
Tu parles de cas social toi le raté
Tu pleureras comma apres tous les matchs gagnes par le PSG
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