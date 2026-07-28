OM : Le forcing a payé, les abonnements sont bouclés

L’OM est impatient de débuter la nouvelle saison. Bruno Genesio a récemment repris les rênes de l’équipe et espère pouvoir compter sur le soutien du public marseillais.

L’ Olympique de Marseille a décidé d’ouvrir une nouvelle ère sous les ordres de Bruno Genesio. L’ancien entraîneur du LOSC est conscient de l’ampleur de la mission qui l’attend sur la Canebière, avec des moyens plus limités que jamais. La fin du mercato estival s’annonce particulièrement animée.

L’OM doit encore réaliser plusieurs ventes afin d’assainir ses finances, même si Genesio attend toujours des renforts. Malgré les dernières difficultés rencontrées en interne et sur le plan sportif, les supporters phocéens n’ont pas l’intention d’abandonner leur équipe.

Le Stade Vélodrome fera le plein, mais...

D’après les dernières informations de La Provence, tous les abonnements du Stade Vélodrome ont en effet trouvé preneurs. Les abonnements seront sensiblement les mêmes que la saison précédente. À noter néanmoins que l’OM aura mis du temps à clarifier ses ambitions concernant sa campagne d’abonnements et a prolongé sa campagne.

Les prix proposés, l’absence en Ligue des champions, l’extension VIP en tribune Jean-Bouin ainsi que la baisse des moyens financiers du club n’ont pas fait que des heureux sur la Canebière.

La saison prochaine, le Stade Vélodrome continuera malgré tout à vibrer et à donner de la voix. L’OM débutera d'ailleurs son exercice en Ligue 1 par la réception du RC Strasbourg. Une première occasion de mesurer l’accueil réservé à Bruno Genesio mais surtout aux joueurs marseillais, qui auront beaucoup à se faire pardonner après des dernières sorties plus que chaotiques.

Plusieurs défis passionnants attendent néanmoins les Olympiens cette saison, avec la Ligue 1, la Coupe de France mais également la Ligue Europa au programme. De quoi promettre de nombreuses soirées animées du côté du CEPAC Vélodrome, nouveau nom officiel de l’enceinte marseillaise depuis la fin du partenariat avec Orange.