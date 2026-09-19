EdF : La liste de la France, le Real est choqué

EdF : La liste de la France, le Real est choqué

Equipe de France19 sept. , 19:30
parCorentin Facy
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Contre toute attente, Zinedine Zidane n’a pas sélectionné Aurélien Tchouaméni pour les quatre matchs de Ligue des Nations à venir. Une surprise pour José Mourinho, l’entraîneur du Real Madrid.
De retour de blessure depuis plusieurs matchs, Aurélien Tchouaméni a disputé 180 minutes avec le Real Madrid et était donc à la disposition de Zinedine Zidane pour les quatre matchs de Ligue des Nations à venir en septembre et octobre. Contre toute attente, l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco et des Girondins de Bordeaux ne figure pas dans les 23 joueurs convoqués par le nouveau sélectionneur des Bleus, qui lui a préféré Da Cunha, Koné, Rabiot, Zaïre-Emery et Camavinga dans l’entrejeu.
Zinedine Zidane aurait-il passé un petit coup de fil à José Mourinho avant de faire son choix, obtenant ainsi des informations sur la forme de Tchouaméni ? L’entraîneur portugais du Real Madrid a démenti cette hypothèse en conférence de presse avant le derby face à l’Atlético de Madrid, ce dimanche après-midi.
« Je peux vous assurer que je n'ai eu aucune influence dans cette décision. Je n'ai pas appelé Zizou et il ne m'a pas appelé. Nous n'avons pas été en contact, j'ai été un peu surpris, mais ils se sont parlé et sont simplement arrivés à la conclusion que pour Aurélien, la meilleure chose, c'est qu'il puisse faire cette pré-saison qu'il n'a pas pu avoir en raison de sa blessure » a lancé le Special One avant de conclure.
« Zidane lui a dit qu'il comptait sur lui dans l'avenir, et pour nous, c'est un privilège qu'il puisse avoir des jours de repos après le match contre l'Atlético et travailler ensuite pour revenir plus fort » s’est réjoui José Mourinho, forcément satisfait et soulagé de voir que son milieu de terrain ne sera pas sollicité dans les prochaines semaines et va pouvoir finir de se soigner dans des conditions optimales sans risquer une nouvelle blessure.

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